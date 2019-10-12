Так, друзья — сегодня будет интересный и важный пост про российскую нищету и бедность, о которой не так давно написало издание Gazeta.ru — как было сказано в статье, российские власти в последнее время начали изучать и составлять "портрет бедности", и получившиеся результаты ужасают — во-первых, ужасает количество бедных в России (их более 20 миллионов только по официальной статистике), а во-вторых — ужасает сам портрет "среднестатистического бедняка" — это отнюдь не бомж и не маргинал, как это можно было бы подумать. Впрочем — об этом ниже.

В качестве небольшого лирического отступления хочется сказать вот что — я время от времени пишу на тему бедности и нищеты в ЖЖ, и меня всегда умиляют комментарии от россиян — мол, а что у вас в Беларуси все богачи что ли, а на Украину посмотрите — там тоже бедноты полно. Друзья — и Беларусь, и Украина это достаточно небогатые страны, у которых нет огромных природных ресурсов. В России же есть и золото, и нефть, и газ, и алмазы, и лес, всё куда-то продаётся в гигантских масштабах — но при этом огромное количество народу умудряется жить в невероятной нищете. Вот ведь парадокс.

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Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про истинное лицо российской нищеты.

А что у них? Такая разная бедность.

Для начала давайте возьмём некий эталон в качестве точки опоры, чтобы нам было от чего плясать — и посмотрим, что считается бедностью и нищетой на "Загнивающем Западе" — где как известно, по улицам бегают миллиарды геев а все люди живут в квартирах по 4 квадратных метра общей площади и думаю, где бы купить хлеба.

Пропагандистские СМИ часто любят рассказывать про целых 15% бедных в США — публикую данные с "официальных американских источников". Вот только они забывают при этом добавить, что чертой бедности и нищеты в США считается чистый доход менее $22314 в год на семью из четырёх человек. Если в семье работает только отец — то это соответствует ежемесячной зарплате в 1860 долларов, а если работают и муж, и жена (допустим, с одинаковой зарплатой) — то 930 долларов. Вот так бедность! Учтите при этом, что продукты, топливо и одежда в США стоят либо столько же, либо дешевле, чем в России, а недвижимость стоит ощутимо дороже только в крупных городах и хороших районах. По российским меркам американские бедняки — это вполне себе "средний класс", но в США такие люди считаются бедняками — потому что средний уровень жизни в США несоизмеримо выше российского.

В Германии чертой бедности считается личный доход менее 942 евро, либо 1978 евро совокупного ежемесячного дохода на семью с двумя детьми до 14 лет. Во Франции чертой бедности считается сумма ниже 1015 евро на человека — в стране такие доходы имеет 13,6% граждан. При этом цены на продукты в стране сопоставимы с российскими — при намного более высоком качестве самих продуктов. Это же, кстати, касается и Германии — поэтому когда вам рассказывают о "нищих и бедных в Европе" — всегда держите в голове эти цифры.

Чтобы скатиться на полное жизненное дно в развитой стране — для этого нужно сильно постараться. Беднякам, не имеющим работы — выплачивается социальное пособие, размер которого приближается к той самой 1000 евро — с голоду вам умереть точно никто не даст. Если семья с детьми зарабатывает менее необходимого минимума — то во Франции ей полагается пособие от 513 до 1079 евро в месяц. Это те цифры, которые никогда не озвучивают пропагандисты, рассказывая о "нищей загнивающей Европе" — чтобы не пугать российских обывателей тем фактом, что французские лентяи и бомжи живут лучше, чем они сами с 12-часовым рабочим днём.

Что же получается? Те самые "13-15% бедняков в США и Германии" живут в большинстве своём так, как живёт в России та часть населения, которую принято считать "средним классом" — имеют в собственности либо снимают плохонькое жильё, имеют возможность не голодать, а вот на более крупные покупки, вроде серванта в комнату или айфона для жены уже приходится откладывать или брать потребительский кредит. Это то, как в России живёт наверное процентов 70-80 населения — а в развитых странах не более 15 процентов, которые считаются бедняками.

Портрет российской нищеты.

А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела в стране, столь богатой нефтью, газом, лесом и другими природными ресурсами, которые стремительно вывозятся за границу и там распродаются. Официально бедными в России считаются 20 миллионов человек — цифра сама по себе немаленькая, но тут интереснее другое — порогом бедности в России считается сумма в 15.000 рублей ежемесячного дохода — или $235. То есть, если вы получаете не $235, а $240 — то для власти вы уже не считаетесь бедняком и в статистику вас не включат. Вы уже почти средний класс — правда, по факту в четыре раза беднее французского бомжа.

Если начать измерять доходы в России по французской или американской мерке — то окажется, что за чертой бедности живут не 20 миллионов, а наверное 80 или 100 миллионов — получая доходы намного ниже той самой тысячи долларов или евро, которая считается порогом бедности в развитых странах.

А ещё ужасает сам портрет российской нищеты. Если вы думаете, что это в основном пенсионеры и всякие там маргиналы — то вы ошибаетесь. Портрет среднестатистического российского бедняка выглядит так — семейный мужчина трудоспособного возраста, с одним либо несколькими детьми, уровень образования чаще всего средний. Причина бедности — отсутствие работы либо мизерная зарплата (в районе тех самых заветных 15 тысяч). С рождением детей такие люди часто влазят в кредиты, что делает их бедность практически приговором — даже те небольшие деньги, которые раньше удавалось откладывать "на подъём", сейчас целиком уходят на погашение кредитов — и бедность становится замкнутым кругом до самой старости. По какой-то непонятной мне причине такие семьи продолжают рожать детей — ещё усугубляя свои и так стеснённые жилищные условия и бедность. И да, продолжают брать всё новые и новые кредиты.

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Власти, судя по всему, никак не собираются решать эту проблему — цинично заменяя слова "бедность и нищета" на "малообеспеченные группы населения" и отделываясь подачками-"льготами" — к примеру, в Томской области можно получить единоразово до 35 тысяч рублей ($545) на ведение подсобного хозяйства. Другими словами — людям предлагают переходить на подножный корм и кормиться с огорода, рассказывая при этом по телевизору истории о том, как уже вот-вот замёрзнут хахлы, а Трамп как-то особо нежно посмотрел на Путина.

Вместо эпилога.

Итак, что же у нас остаётся в сухом остатке? Если выбросить советскую статистику, которая рассказывает про "наметившийся рост положительных тенденций" и "снижение количества малообеспеченных групп граждан" — то в сухом остатке останется то, что 20 миллионов россиян живут в полнейшей и страшной нищете (суммы в $240 на семью в месяц — это только на питание плохими продуктами), а ещё десятки миллионов живут просто бедно, но при этом считают себя средним классом. Так им сказали по телевизору — а там ведь, как известно, врать не будут.

Такие дела.

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