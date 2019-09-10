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Літо продовжується! Синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

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В Україні очікується суха і сонячна погода у середу, 11 вересня, температура повітря досягне +29 градусів.

"Протягом дня очікується +25...+29 градусів. Вітер східного і південно-східного напрямку, 3-8 м/с", – повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

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У Києві у середу очікуються комфортні умови.

"У столиці спостерігатиметься ідеальний синоптичний комфорт, ні метеозради: ні дощу, ані туману, ні мряки, ні спеки, ясно, сухо, +27 градусів. Тепле повітря протримається до вихідних, а у суботу-неділю пройдуть періодичні дощі і похолодає", – додала синоптик.

Літо продовжується! Синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

Водночас у східних областях, на півдні і в більшості центральних областей України на вихідних ще триватиме тепла погода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз погоди в Україні на тиждень.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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