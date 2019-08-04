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Літо повертається: в Україну йде істотне потепління

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В Україну йде довгоочікуване потепління, а вітряний і дощовий циклон почав поступово відступати.

Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що негода в основному змістилася на східні регіони країни, а з 6-7 серпня очікується потепління.

Циклон

Циклон

Наталія Діденко / Facebook

"Серпнева неділя: в Херсоні, Дніпрі, Харкові +16, в Одесі +21, у Києві +20, в Ужгороді +24 градуси. Вже не кажу про зливи та вітер. Циклон розкрутився в наших центральній і східній частинах, не забуває про Південь. А ось на ранок понеділка цей циклон почне тікати", – зазначила вона.

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За словами Діденко, вітер 5 серпня значно вщухне, хоча на Сході поки що буде дути. Синоптик застерегла українців від небезпеки в море і біля берегів.

Прогноз на 5 серпня

Прогноз на 5 серпня

Наталія Діденко / Facebook

"Дощі завтра будуть слабохарактерними – то локальні, то з грозами, а при грозах на півдні й південному сході може й линути короткочасно. Помірні дощі можуть дійти до західних областей. Одеська, єдина з південних територій, уникне дощів. 5 серпня в більшості областей України вдень +17... + 24 градуси, на півдні й на Закарпатті до +26 градусів. А найближчої ночі холодяка очікується на півночі й північному сході +8... +12 градусів", – додала вона.

Літо - тепло

Літо - тепло

pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань розповів, яку погоду чекати в серпні. Також з'явилася інформація про те, що буде в вересні.

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Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода тепло злива
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