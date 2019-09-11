Літо не відступає: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Україні

В Україні у четвер, 12 вересня, очікується тепла погода без опадів.

Про це говориться в прогнозі Укргідрометцентру. У всіх областях країни синоптики обіцяють мінливу хмарність.

Середня денна температура складе від +26 до +28, нічна від +11 до +13 градусів (у Карпатах від +5 до +9).

Ілюстрація. Погода pexels.com

Вдень на сході та заході буде на кілька градусів прохолодніше, ніж у центрі, (від +24...+27 проти +26...+28). На півдні очікується до +29 градусів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у Приазов'ї і Криму – північно-східний, 5-10 м/с, окремі пориви до 15-20 м/с.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, насолоджуватися літньою погодою у вересні залишається зовсім недовго. Синоптики розповіли, коли в Україні почнеться перше похолодання.

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