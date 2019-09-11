Головна Новини
11 вересня • оновлено в 22:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Літо не відступає: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Україні

3.7т Читати матеріал російською

В Україні у четвер, 12 вересня, очікується тепла погода без опадів.

Про це говориться в прогнозі Укргідрометцентру. У всіх областях країни синоптики обіцяють мінливу хмарність.

Середня денна температура складе від +26 до +28, нічна від +11 до +13 градусів (у Карпатах від +5 до +9).

Новини
"Неможливо всидіти вдома": з'явився прогноз погоди на тиждень у Києві

Ілюстрація. Погода

Ілюстрація. Погода

pexels.com

Вдень на сході та заході буде на кілька градусів прохолодніше, ніж у центрі, (від +24...+27 проти +26...+28). На півдні очікується до +29 градусів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у Приазов'ї і Криму – північно-східний, 5-10 м/с, окремі пориви до 15-20 м/с.

Літо не відступає: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Україні

Скріншот

Літо не відступає: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Україні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, насолоджуватися літньою погодою у вересні залишається зовсім недовго. Синоптики розповіли, коли в Україні почнеться перше похолодання.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel