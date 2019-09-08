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9 вересня • оновлено в 11:06
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Літо не йде: з'явився прогноз погоди в Україні на тиждень

26.3т Читати матеріал російською

На території України з понеділка, 9 вересня, і аж до п'ятниці, 13 вересня, очікується тепла погода. Здебільшого буде хмарно з проясненнями. У значній частині областей не передбачаються дощі.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру. Так, 9 вересня майже у всіх регіонах країни не буде істотних опадів, лише Закарпаттям пройдуть дощі. Нічна температура коливатиметься в межах +8…+16 градусів, у день стовпчики термометрів будуть на рівні +23…+28.

У вівторок на території всієї країни буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі – +10…+16 градусів, а от вдень вона підійметься до +23…+28. У середу, 11 вересня, погода буде аналогічною.

З'явився прогноз погоди в Україні на тиждень

З'явився прогноз погоди в Україні на тиждень

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У четвер також небо буде затягнуте хмарами, але час від часу визиратиме сонце. Нічна температура очікується в межах +9…+15 градусів, а денна буде на рівні +23…+25, а подекуди і +27.

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А 13 вересня також буде хмарно з проясненнями. Температура буде аналогічною тій, що і 12 вересня.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цією пори року.

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Місце
Україна
Тег
погода
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