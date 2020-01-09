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10 січня • оновлено в 01:24
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Літак збили російською ракетою? Зеленський має дзвонити Путіну

2.2т

А тепер давайте поговоримо про наслідки. Поки дурники вдають з себе владу, а владці косять під дурників, міжнародною українською політикою займається уряд Канади. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо офіційно звинуватив Іран у терористичному акті проти українського літака наголосивши, що ракета, яка збила наш літак, була російською. "Я хочу відповідей. Цей уряд не заспокоїться поки не отримає відповідей", - наголосив глава уряду навіть не сусідньої країни. Нагадаю, що президент України у своєму відеозверненні закликав довіритися іранському слідству і не "робити хайпу на трагедії".

Крім звичайної відповідальності перед пам'яттю загиблих, у українського президента мала б бути і інша не менш вагома причина не ховати голову у пісок та домагатися міжнародного розголосу. В Міжнародному суді ООН у справі проти Російської Федерації розглядається подібний епізод щодо катастрофи цивільного авіалайнера через ураження російською ракетою. Промовчати зараз - означає підіграти Росії.

Новини
Канада уверена, что украинский самолет был сбит ракетой

До речі. З тієї ж самої причини Україні не варто погоджуватися на невинуватість військових через випадковість ураження. В суді по MH17 українські юристи наполягають, що якщо метою ведення вогню є ураження військових цілей без здатності розрізнити цивільні вони чи ні - це є доказом умисної атаки саме по цивільним повітряним цілям. Не варто створювати прецедент, який росіяни неодмінно використають собі на захист у справі про збиття малазійського Боїнга. Ба більше, варто наполягати на відповідальності Росії в загибелі літака і в цьому випадку. Тому що в разі, якщо на російських системах ППО в Ірані працювали російські офіцери, загибель українського цивільного літака цілком можна вважати навмисною атакою росіян проти України. Зеленський зараз мав би зараз дзвонити Путіну за посередництвом інших зацікавлених країн. Замість цього він, схоже, найнявся відволікати увагу та гиркати на занадто допитливих та вимогливих українських громадян, яким не байдуже.

І наостанок. Дуже цікаво, з чим повязана багатогодинна затримка "термінового вильоту" президента України з Омани. Кого він чекав вечірньою лошадью з Москви, що аж не зміг вчасно рушити в бік України, літак якої зазнав катастрофи? І чи не має це відношення до тієї зустрічі "по-середині", яка цілком імовірно відбулася між російськими та українськими VIP-відпускниками?

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Теми
Російсько-український конфлікт Російська воєнна загроза Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Джастін Трюдо
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Авіакатастрофа
Джерело
Джерело: Facebook Лариси Волошиної
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ЗРАДА !
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!!! ОБозе з мой!!!
!!! ОБозе з мой!!!
Теперь понятно, почему в дУркаине так настаивают на насильственной украинизации. Потому что это только на мове английская фраза ""The plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile, this may well have been unintentional" звучит как "офіційно звинуватив Іран у терористичному акті проти українського літака наголосивши, що ракета, яка збила наш літак, була російською". На всех остальных языках это будет "самолет сбит иранской (а отнюдь не російською) ракетой, и это вполне могло произойти непреднамеренно (а отнюдь не звинуватив у терористичному акті)".
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
!!! ОБозе з мой!!!, пукистан ни в чем не виновен, не юродствуй, холоп
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
И позвонит,и поблагодарит,ему прогнуться - не впервой!.Путин, телеграмку прислал не зря.
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