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16 квітня • оновлено в 18:01
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Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні: з’явилося вражаюче відео

1.1т
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Станом на 16 квітня у лісах Чорнобильської зони відкритого вогню немає, до гасіння залучено 530 рятувальників та 103 одиниць техніки, в тому числі 2 вертольоти.

Відео роботи пожежників у зоні відчуження опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні: з’явилося вражаюче відео

Підрозділами ДСНС здійснюється проливка та гасіння тліючих пеньків та залишків деревини в осередках Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв.

Зараз радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.

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Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна
Теги
видео Чорнобильська АЕС пожежа
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