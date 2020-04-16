Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні: з’явилося вражаюче відео

Станом на 16 квітня у лісах Чорнобильської зони відкритого вогню немає, до гасіння залучено 530 рятувальників та 103 одиниць техніки, в тому числі 2 вертольоти.
Відео роботи пожежників у зоні відчуження опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Підрозділами ДСНС здійснюється проливка та гасіння тліючих пеньків та залишків деревини в осередках Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв.
Зараз радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь вже дістався міста Прип'ять і міг перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.
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