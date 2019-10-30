"Лікували мазями добу": з'ясувалися шокові деталі про обпеченого малюка під Житомиром

Батьки чотирирічного хлопчика з Житомирської області, який вилив на себе банку окропу, добу не викликали лікарів і лікували його мазями.

Наразі йому зробили першу пересадку шкіри, стан важкий, йдеться в сюжеті ТСН. Сидить біля нього тато, матір же не знайшли ні в лікарні, ні вдома.

"Я заснув, а дружина з сином була. Він сидів біля нас і різко пішов, чи холодильник штовхнув, і вода вилилася", – розповів чоловік.

Батько дитини Скріншот з відео

За його словами, медиків вони не викликали, оскільки були переконані, що опіки неважкі. "Думали, що краще купити мазі, що покращає", – говорить він.

Лікар опікового центру Житомирської обласної лікарні розповів, що в потерпілого опіки локалізуються на обличчі, шиї, верхній половині грудної клітки а також обох плечах.

Позбавляти батьківських прав подружжя поки не планують, зазначають місцеві органи влади. На їхній захист стали соцслужби. Зараз увсе залежить від того, як швидко одужає хлопчик. Якщо наслідки для його здоров'я медики визнають тяжкими, батькам загрожуватиме позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі чоловік облив окропом свою дівчину, поки вона спала. Потерпіла була госпіталізована з опіками 21% тіла.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся