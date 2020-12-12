COVID-19 'пошкодував' Кіровоградщину чи цифри брешуть? Що насправді відбувається в найбільш 'незараженому' регіоні. Ексклюзив

Кіровоградська область одна з небагатьох, де реєструють відносно дуже мало випадків зараження коронавірусом. Однак ситуація в лікарнях і поліклініках тут мало чим відрізняється від інших регіонів.

Інша річ, що в області роблять мало тестів, чекати їх результати доводиться кілька днів. А самі дані тестів викликають сумніви. До того ж лікарні забиті пацієнтами із запаленнями легень.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Сім смертельних випадків від коронавірусу, тільки за даними на 11 грудня, для Кіровоградської області стало шоком. Більшість говорить, що це багато для регіону, де, з огляду на статистику, тиша і благодать. Таке враження, що вірус обійшов стороною цю область. Вона завжди посідає останні місця в списку щодо захворюваності на COVID-19 по країні.

Так, 11 грудня тут захворіли всього 177 осіб. А семеро померлих становлять майже 4% від кількості захворілих. І це велика цифра навіть для всієї України, адже офіційно стверджується, що рівень смертності в нас менш ніж 2%.

Насправді все не так просто. За словами волонтерки з Кропивницького Інни Ковпак, їх самих дивує така маленька кількість виявлених випадків коронавірусу.

"Бувало, коли вранці здають ПЛР-тест в одній лабораторії та отримують негативний результат. І цього ж дня здають ще раз тест після обіду в іншій лабораторії, і результат уже позитивний. Це дуже дивно", – розповідає OBOZREVATEL Інна.

До того ж, за словами волонтерки, в лікарнях дуже багато людей із запаленням легень, не підтвердженим тестом на коронавірус.

"У чому причина, важко сказати. Можливо, роблять неправильний забір матеріалу. Також наш глава лабораторного центру стверджує, що результати тесту в них готові через дві години. Однак це неправда. Висновків чекають по 3-4 дні. Він радить у таких випадках телефонувати йому, але слухавку не бере. Замкнуте коло", – розповідає Ковпак.

Крім того, багато жителів області лікуються самі вдома, або під наглядом сімейного лікаря. Тести далеко не всі здають, просто сидять вдома. Через те, що результати тестів затримуються, померлим не завжди в довідці про смерть пишуть діагноз "коронавірус". Унаслідок люди вмирають від тромбу, легеневої недостатності, ускладнень цукрового діабету тощо.

У Кропивницькому є проблема і з викликом швидкої допомоги, яка приїжджає через раз.

"У нашого волонтера від коронавірусу померла дружина. Так, у неї була гіпертонія, підвищений цукор. Викликали швидку. Так лікар навіть не піднявся в квартиру, прийшла тільки медсестра. Вона на відстані витягнутої руки стала міряти їй температуру. Коли їй кажуть, що в жінки гіпертонія, тиск. Унаслідок через 15 хвилин жінка померла. Тоді медсестра спустилася і сказала лікарю, що там вже все, вона померла. Це був дуже негарний випадок. Померлій жінці був усього 51 рік", – розповідає Інна Ковпак.

Водночас у Кропивницькому, як і у всій Кіровоградській області, не вистачає ні лікарів, ні медичного персоналу. Всі, хто хотів, звільнилися вже навесні та влітку. Залишилися найстійкіші. Але їх катастрофічно не вистачає. Часто навіть передачку нікому віднести до хворого.

Медикам області за останній місяць зарплату затримали на три тижні. "Аванс видали, а зарплату затримали. Добре, що в Кропивницькому лікарі й медперсонал отримує муніципальні надбавки, хоч змогли протриматися", – каже волонтерка.

Багато лікарів самі заражаються і хворіють. Так ще навесні у двох опорних лікарнях Кропивницького перехворіли 200 осіб персоналу. Два лікарі, брати – один зі швидкої, другий із дитячої інфекційної – померли.

Тоді медики не мали ніяких засобів захисту. Та й зараз їм не вистачає цього. "Я знаю, що в обласній лікарні люди шиють захисні халати з одноразових хірургічних простирадл самі. Там до захисту підходять відповідально і роблять, що можуть. Вони навіть зробили в приймальному відділенні душову, тому що через приймач ходять різні люди, легко можуть занести вірус. Водночас на складах лежить понад тисячу захисних костюмів, які закуповувалися, можливо, за бюджетні гроші, і які нікуди не годяться. У них влітку занадто жарко, а взимку дуже холодно.

Але треба сказати, що і медики часто дуже безвідповідально ставляться до свого захисту. Приходиш у лікарню, там вони сидять і маска під носом. Ще навесні ми закуповували для них спеціальні прозорі захисні щитки. Так я майже ні на кому їх не бачу", – каже Інна Ковпак.

А останнім часом медичний персонал лікарень області став наражатися на небезпеку. "Ймовірно через те, що коронавірус викликає панічні атаки, а часом і через те, що трапляються і не дуже адекватні пацієнти, вони нападають на лікарів. Інколи по два-три випадки на тиждень. Був випадок, коли пацієнт не випускав із палати лікарку, поки та його не покладе в лікарню. Ми домагаємося того, щоб патрульна поліція хоча б частіше відвідувала ці лікарні, щоб контролювати ситуацію", – каже волонтерка.

Наприклад, такий випадок стався в Центральній міській лікарні Кропивницького. Там в палаті інтенсивної терапії перебував важкий хворий, якого навіть довелося інтубувати, тобто під'єднати до апарату штучної вентиляції легенів.

Через це родичі пацієнта напали на лікаря і стали погрожувати йому фізичною розправою.

На Кіровоградщині, так само як і по всій Україні, не вистачає кисню. Кисневу станцію в обласній лікарні встановлять тільки 15 січня. Поки ж викручуються, як можуть. За словами волонтерки, використовують балони, в яких газу ледь вистачає. Дуже мало тут і кисневих концентраторів.

"Наша область не така багата, як, наприклад, Одеська, де волонтери молодці, поставили концентратори на потік, дають їх напрокат хворим. Тут такого немає", – каже волонтерка.

У Кропивницькому є лікарня, в якій багато палат ще кілька років тому були переобладнані й туди підвели кисневі траси, там була і киснева станція. Однак її несподівано передали під лікування хворих, яким необхідний гемодіаліз. "Хоча громадські працівники і лікарі говорили, що може настати такий момент, коли кисневі палати знадобляться у великій кількості. Наприклад, війна або епідемія. Ніхто не послухав. Тепер я навіть не знаю, чи залишилася там ця киснева станція", – зазначає волонтерка.

Важка ситуація в районах. Там у кращому разі по два кисневих концентратори по 10 літрів на відділення. Тому важких хворих з області намагаються доправляти в Кропивницький, тут хоч щось є.

Найважча ситуація зараз в області у сімейних лікарів. До них щодня під дверима шикуються десятки, а то і сотні хворих.

"Мені обривають телефон навіть вночі. Відмовити незручно, якщо я бачу, що телефонує внучка бабусі 80-ти років, у якої сатурація вже 80, а швидка до неї не їде, хоч ти лусни. Сама телефоную у швидку, починаю з'ясовувати, у чому річ. Насправді мені здається, що дуже літніх людей просто не хочуть брати в лікарні, щоб не показувати смертності. Це моя така думка. Кажуть, у неї немає підтвердженого тесту. Звичайно, якщо його тиждень потрібно чекати, а у людини вже половина легень не працює!", – обурюється одна із сімейних лікарів Кіровоградської області.

"Ми зараз як на війні, тільки за дверима не поранені, а люди, які ще вчора ходили без маски. А зараз вони вриваються в кабінет і вимагають до себе особливого ставлення. Вони ще не в такому стані, щоб у лікарню їхати, у них тільки температура піднялася до 37,5, а вони бикують, погрожують, кричать. Люди, носіть маски, сидіть вдома, не лізьте в громадський транспорт, не ходіть у ресторани і в церкви. І, можливо, вас це омине, ви доживете до вакцинації", – ділиться ще одна сімейна лікарка з Кропивницького.

З огляду на це, в Кіровоградській області ситуація з коронавірусом не набагато краща, ніж в Одеській або Харківській. Однак перекручена статистика не показує реальної картини. І катастрофа може наступити в будь-який момент. Тоді ні місць, ні кисню не вистачить, щоб рятувати людей. А медикам доведеться буквально вибирати – кого госпіталізувати, а кого залишити вдома вмирати.