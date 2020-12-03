Лікарні в Україні спотворюють статистику щодо COVID-19, щоб не отримати по голові, – лікар

Українські лікарні подають неправильні дані в статистику щодо кількості кисню для лікування хворих на коронавірус, унаслідок чого в деяких містах виникає його нестача.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" 3 грудня заявив головний анестезіолог Міністерства охорони здоров'я, професор Сергій Дубров. Він пояснює такі дії небажанням керівництва медустанов бути покараними з боку відомства.

Лікар навів кілька таких випадків. Один із них стався в Житомирі під час візиту міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Тоді він виявив, що в установі насправді вдвічі менше кисню, ніж зазначено в статистиці.

Ще один випадок трапився під час візиту Дуброва в одну з лікарень Києва. Там виявилося на 33 кисневих пункти менше, ніж у поданому звіті.

"Ми часто бачимо дописування кисневих пунктів, кількості бригад анестезіологів... Це робиться, щоб показати, що ми кращі і щоб не отримати "згори" по голові", – пояснив Дубров.

Анестезіолог закликав керівників лікарень перестати брехати й подавати коректні дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери розповіли, як в Одеській лікарні №5, де лікують пацієнтів із коронавірусом, не вистачає кисню. Унаслідок цього люди вмирають, а їхні тіла лежать у палатах разом із живими.

Надсилайте нам свої історії про ситуацію з лікуванням COVID-19 у вашому населеному пункті з фото та відео на info@obozrevatel.com.