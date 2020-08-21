Лікарка швидкої з Чернівців вдруге захворіла на коронавірус

Лікарка швидкої допомоги з Чернівців Аліса Грищенко вдруге захворіла на коронавірус. Після першого випадку вона одужала два місяці тому.

На своїй сторінці у Facebook дівчина написала, що відчула такі ж симптоми, як і першого разу.

Грищенко уточнила, що у неї різко піднялася температура, з'явився кашель і вона повністю втратила нюх.

Лікарка з Чернівців вдруге захворіла на коронавірус. Facebook Аліси Грищенко

"Не секрет, що в Україні друга хвиля COVID-19. Але чи в безпеці ті, хто вже перехворів? Я наївно думала, що блискавка не потрапляє двічі... потрапляє", – зазначила вона.

Лікарка зауважила, що цього разу їй ще страшніше і важче.

"Симптоми коронавірусу мене вже не здивували, знову різко піднялася температура, кашель, знову повна втрата нюху. Я не могла повірити, що це можливо. Мій антикоронавірусний імунітет витримав трохи більше двох місяців. І цього разу ще важче і страшніше. Хвороба серйозна, непередбачувана", – написала дівчина.

Вона закликала людей дотримуватися маскового режиму, гігієни та соціальної дистанції.

Лікарка з Чернівців уже перехворіла на коронавірус і на початку червня після одужання вийшла на роботу. Facebook Аліси Грищенко

Вперше Грищенко повідомила про позитивний тест на коронавірус у середині травня.

Дівчина поборола хворобу і вже на початку червня знову вийшла на роботу.

Facebook Аліси Грищенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин, який захворів на коронавірус, записав відеозвернення до українців. Він звернувся насамперед до тих, хто не вірить у серйозність хвороби.

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