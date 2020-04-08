Головна Новини
8 квітня • оновлено в 22:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Лікарі в Миколаєві змушені прати одноразові шапочки: з'явилося показове фото

17.1т
Читати матеріал російською

Лікарі міської поліклініки №5 в Миколаєві через незабезпеченість захисними засобами змушені прати одноразові костюми і навіть шапочки.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідне красномовне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Олег Деренюга, зазначивши, що воно було зроблене просто у внутрішньому дворику медустанови.

Медики поліклініки в Миколаєві перуть одноразові костюми і шапочки

Медики поліклініки в Миколаєві перуть одноразові костюми і шапочки

Facebook Олега Деренуги

"Це двір міської поліклініки №5 в Миколаєві. Гаразд, що медикам доводиться прати одноразові костюми. Але медичні шапочки? Чи справді всі медустанови міста забезпечені засобами індивідуального захисту?" – задається питанням автор світлини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Миколаїв
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
59
5
Смішно
4
Цікаво
33
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Нище бро ды руко жо пые...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Минздрав направляет в Николаев комиссию, чтобы проверить, почему там нет заболеваний коронавирусом. -А что, другого способа занести туда коронавирус не было?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В этом ещё надо разобраться прежде чем ругать власть, т к вместо замены на новый могут стирать старый, а новый на продажу на рынок или в аптеку. При такой схеме одноразовых защитных средств никогда не хватит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги