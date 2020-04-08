Лікарі міської поліклініки №5 в Миколаєві через незабезпеченість захисними засобами змушені прати одноразові костюми і навіть шапочки.

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Відповідне красномовне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Олег Деренюга, зазначивши, що воно було зроблене просто у внутрішньому дворику медустанови.

Медики поліклініки в Миколаєві перуть одноразові костюми і шапочки Facebook Олега Деренуги

"Це двір міської поліклініки №5 в Миколаєві. Гаразд, що медикам доводиться прати одноразові костюми. Але медичні шапочки? Чи справді всі медустанови міста забезпечені засобами індивідуального захисту?" – задається питанням автор світлини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головна лікарка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова заявила, що лікарні нічим платити заробітну плату співробітникам.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна за два тижні витратила майже мільярд гривень на закупівлю засобів, необхідних для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, в Миколаївській області досі не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. У місцевій ОДА вважають, що така тенденція зберігається завдяки дотриманню заходів профілактики і вдалому географічному розташуванню регіону.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також підтвердив, що Миколаївщина поки є єдиною в Україні, яку не вразив цей коронавірус. За його словами, це незрозумілий, але приємний феномен.

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