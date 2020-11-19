Лікар заявив, що дистанційне лікування COVID-19 може "звести українців у могилу"
Євгеній Дубровський назвав нинішню систему надання допомоги захворілим на COVID-19 “великою проблемою”
За його словами, стовідсотково впевнено оцінити стан пацієнта телефоном не можна
Хворі часто помирають через згаяний час, вважає лікар
Дистанційне лікування хворих на коронавірус неефективне та може призвести до непоправних наслідків.
Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євгеній Дубровський. Висновок він зробив з огляду на власні спостереження під час роботи в медзакладі.
"У мене померла пацієнтка. Померла за декілька годин. Бо врятувати її було вже неможливо. Адже час був згаяний", – написав лікар.
Він уточнив, що пацієнтка впродовж двох тижнів лікувалася вдома, щодня маючи температуру 39°С. За цей час лікар жодного разу не бачив хвору.
"Лише декілька консультацій телефоном. Стандартних. Таких, як кажуть майже всім. Знову три антибіотики. І знову надважкий стан – сатурація під час надходження 51%. І летальний випадок. Винних не хочу шукати, адже вони є з багатьох сторін. Уся система надання допомоги – єдина велика проблема", – наголосив Дубровський.
Він заявив, що, на його думку, "дистанційне лікування скоро всіх нас зведе в могилу".
"Точніше не так. Не всіх. А дійсно важких та тих, хто потребує допомоги. Адже більшість здорового населення одужає від ковіду і так, без ліків. Для них це взагалі не є проблемою. Лише не треба заважати нормальній роботі імунітету", – уточнив він.
Лікар висловив сумнів, що стан хворого можна належним чином оцінити дистанційно.
"Хворі постійно накручують себе, видають другорядні скарги за важливі, а про дійсно небезпечні моменти не можуть чітко відповісти. Лікарю на тому кінці дроту теж стає неспокійно. Направляєш на аналізи, а у відповідь постійно чуєш, що на це піде декілька днів.
Навіщо мені аналізи через декілька днів? Як швидко реагувати на зміни в стані хворого? Чи є там справжня задишка, чи то просто панічна атака? Чи то вірусна "пневмонія" жене лихоманку, чи вже розвивається ускладнення? Чи треба давати кроворозріджувальні чи краще утриматись?" – написав він.
Дубровський наголосив, що в нього є пропозиції щодо розв’язання озвученої проблеми й закликав українців надсилати свої для обговорення.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Києві з різницею в три дні померли мати та донька. Обидві мали тяжкий перебіг коронавірусної хвороби. Як кажуть столичні лікарі, тяжких випадків коронавірусної інфекції, коли пацієнти потребують реанімаційних заходів, порівняно з минулими періодами, стало більше. До того ж серед хворих побільшало молоді.
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