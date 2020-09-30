Лікар з Ізраїлю: наприкінці жовтня Україну чекає пік заражень коронавірусом
"Масове застосування вакцини від коронавірусу може не означати перемогу над ним"
"Українці не надто переймаються дотриманням санітарних норм"
"Щеплення від грипу варто зробити людям з групи ризику"
Масове виробництво вакцини від коронавірусу не означає повну перемогу над COVID-19. Багато чого залежить від того, як довго в організмі людини зберігатимуться антитіла. Але щеплення можуть знизити смертність у сотні і тисячі разів.
Українці не надто переймаються дотриманням санітарних норм, а значить, пік захворюваності на коронавірус у країні можна очікувати вже наприкінці жовтня. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль.
– ВООЗ розраховує отримати до кінця 2021 року 2 мільярди вакцин від коронавірусу. Наскільки це реально?
– Якщо дуже постаратися, можливо, і реально, але поки що говорити про це зарано. Хоче і отримає – це дві різні речі.
– Я розумію, тому і питаю, наскільки ймовірним це є. Але якщо 2 мільярди – це означає, що пів планети буде вакциновано і тоді, напевно, можна говорити про те, що коронавірус переможений. Чи це надто оптимістично?
– Це надто оптимістично, тому що ми ще не знаємо, скільки часу зберігатимуться антитіла. Якщо антитіла зберігатимуться все життя, наприклад, як зі щепленнями від гепатиту В, тоді все добре. А якщо цього не буде, якщо антитіла зберігатимуться 3-4 місяці... Ми маємо повторні зараження.
Але під час щеплень кількість антитіл завжди має бути більше, ніж у людини, що перехворіла. Будемо сподіватися, але поки рано говорити.
– Чи з'явилися нові дані про те, скільки часу зберігається імунітет до COVID-19 після того, як людина перехворіла. Або коли щодо цього будуть більш-менш достовірні дані?
– Треба дивитися, щонайменше, пів року, і не так багато у нас людей, щоб спостерігати за цим. Відповідно, пів року, рік. І в принципі, буде хороший результат, якщо антитіла збережуться так довго – пів року або рік. Це вже краще.
Зважаючи на смертність від коронавірусу як захворювання, що передається повітряно-крапельним, точніше, аерозольним шляхом, якщо антитіла у нас зберігатимуться, щонайменше, рік, можна сподіватися, що буде досить одного щеплення на рік. Щоб не було високої смертності від захворювання, що передається повітряним шляхом.
– Дані, які ми маємо – понад 33 мільйони фактів інфікування і трохи більше 1 мільйона смертей. Це велика смертність чи ні?
– Це велика смертність. Під час грипу в десятки разів менше.
Просто подивіться, що при респіраторному захворюванні смертність 1-2%, це не рак, це не інфаркт, вони не сезонні і не передаються через дихання! Це реально страшна цифра, до людей не доходить! Порівнювати просто нерозумно.
– У нас недостатньо даних, але пофантазуймо. Припустимо, з'явилася вакцина. З огляду на те, що хтось буде проти вакцинації, хтось спочатку боятиметься, наскільки ми можемо очікувати зменшення кількості смертей?
– Якщо люди робитимуть щеплення, якщо вакцина буде безпечна, то, звичайно, кількість смертей зменшиться в десятки, сотні і в тисячі разів. У групі ризику будуть тільки ті, хто не щеплені, і у кого не виробляться антитіла.
Але якщо подивитися ситуацію з іншими щепленнями, то, наприклад, в Африці вже покінчили з поліомієлітом. Якщо ми подивимося щодо гепатиту, вірусу папіломи людини і щодо багатьох інших вірусів – зниження смертності величезне.
Але треба, щоб все було зроблено відповідно до науки, все, як годиться.
– Я знаю, що минулого тижня ви були в Україні. У нас фахівці прогнозують, що в середині – у кінці листопада буде пік захворюваності. Може, ви говорили з українськими колегами. На ваш погляд, пік – це скільки заражень? Зараз у нас на рівні 3-3,5 тисячі на добу.
– Те, що я спостерігав – у вас люди не надто стурбовані носінням масок і дотриманням соціальної дистанції. Тому я думаю, що велике зростання буде вже найближчим часом, наприкінця жовтня.
Якщо люди не почнуть якось застерігатися і думатимуть, що смертність від коронавірусу – це як звичайна смертність від онкології, від серцево-судинних захворювань... Не носять маски, не дотримуються дистанції...
– Пік – це скільки? Ми можемо назвати цей коридор?
– Ні, не можемо назвати коридор.
– У вас в країні зараз теж складна ситуація з коронавірусом. Чим відрізняється те, що ви побачили в Україні, від того, що відбувається в Ізраїлі? Могли б ви поділитися порадами для українських лікарів?
– Українські лікарі роблять все, що можливо, я говорю про тих, з ким я спілкуюся. На щастя, це кращі представники медичної спільноти, і роблять вони свою роботу добре. Але більша частина пацієнтів в Україні все-таки отримує антибіотики. В Ізраїлі це не так.
Але я б все-таки дав пораду щодо превентивної медицини, щодо того, щоб люди менше хворіли, щоб знизити навантаження на лікарів. Тому що, подивившись лікарні, подивившись, як працюють лікарі, я побачив, що працюють вони важко, і ситуація теж може бути непроста.
В Ізраїлі пік виник швидше, тому що у нас вища щільність населення. В Україні щільність нижча, відповідно, передача відбувається з меншою швидкістю. Але вона все одно буде.
– Останні дослідження показують, що, якщо в замкнутому просторі, наприклад, у ліфті хворий на коронавірус кашляв або розмовляв, вірус зберігається близько пів години. Якщо двері періодично відчиняються, то вдвічі менше, до 10-14 хвилин. Наскільки це правильне твердження?
– Звичайно, це правильне твердження. Це закрите приміщення, де немає особливої вентиляції. Відповідно, вірус залишиться під час видихуваного повітря, під час розмови. І треба, звичайно, застерігатися.
У будь-якому разі ходити сходами набагато корисніше, ніж їздити в ліфті. Але маски треба надягати.
Маски ефективніші в закритих приміщеннях. На вулиці, коли є відстань, вітер тощо, це не настільки важливо. А ось у закритих приміщеннях – у магазинах, ліфтах, офісах, інших службах – це дуже важливо.
– І наостанок. Вакцинація від грипу – наскільки це зараз важливо і чи варто вже починати? Щоб не було ускладнень, якщо людина захворіє і на коронавірус, і на грип.
– Я думаю, що це варто робити людям з групи ризику. Завжди, як і до цього передбачалося. Людям з групи не ризику немає сенсу це робити. У науковій літературі немає даних про те, що щеплення знизили смертність або захворюваність в групі не ризику.
– Чи варто вже починати вакцинуватися?
– Уже зараз наближається сезон, вже варто починати.