Лікар підказав, як українцям домогтися госпіталізації у разі COVID-19

Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров назвав ефективний спосіб вирішення проблеми з госпіталізацією або тестуванням, якщо лікарі відмовляються це робити.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 20 листопада він зазначив, що досить просто написати пост в соцмережах, і питання як правило вирішується протягом кількох годин.

"Якщо виникають проблеми з госпіталізацією, з тестуванням, я не раз говорю – робіть пости в соціальних мережах, телефонуйте на гарячу лінію до Міністерства охорони здоров'я. Але найефективніше, якщо лікар приймального відділення або сімейний лікар відмовляють у допомозі і кажуть, що немає показань для госпіталізації, – пост в будь-яких соціальних мережах – і питання вирішується за кілька годин, ми в цьому все вже переконалися", – пояснив Дубров.

Він також зазначив, що найчастіше подібні проблеми виникають через недоробку керівників місцевих органів влади або установ охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сумській області жінка після здачі тесту на коронавірус померла перед входом в лікарню. Сімейна лікарка нібито обдзвонила всі медичні установи, профільовані під госпіталізацію COVID-хворих, в пошуках вільного місця, але жінку так і не госпіталізували.