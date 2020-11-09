Лікар наочно показав шкоду антибіотиків і противірусних препаратів для легень у разі COVID-19

Людям із коронавірусом COVID-19 категоричино не можна вживати противірусні препарати та антибіотики без показань. Адже така комбінація провокує виникнення серйозних ускладнень із легенями.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський. Для підтвердження своїх слів він оприлюднив знімок легенів пацієнта та уточнив, що той із першого дня хвороби приймав гропринозин та чотири різновиди антибіотиків.

"На 10 день хвороби така картина. Хтось ще вірить, що антибіотики діють на вірус? Як ще довести, що призначення противірусних категорично заборонено? Що антибіотики шкідливі на ранніх строках та без показань?! На цьому знімку ми бачимо масивний набряк легень", – написав медик.

За словами Дубровського, цей набряк спричинює неконтрольована гіперімунна відповідь організму на проникнення COVID-19 у легені. А противірусні та антибіотики на ранніх термінах посилюють цю імунну відповідь. Саме тому вони заборонені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська також застерегла від прийому антибіотиків під час лікування коронавірусної інфекції на амбулаторному рівні.