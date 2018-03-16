Оккупанты 4 года подряд пытаются выдать телегу за боевой вертолет Апач . Ну то есть дыныры за Швейцарию. Получается эпично и ржачно, но быдлота из воронежей и архангельсков хавает, этим абы не работать и побухать в камуфляже. Ну или в пилотке. Под шансончик.

Врядли так называемые сми расскажут о фобиях руководства оккупационных властей. А фобий много у них. Гляньте на фото любого появления захараста или еще когось в народе - везде вокруг автоматчики и охрана в штатском. Диверсантофобия - страшная болезнь на самом деле: спишь с закрытыми шторами, постоянно снятся кошмары, всех вокруг подозреваешь в работе на сбУ-ЦРУ-Моссад-разведку Гватемалы, даже в туалет ходишь в бронежилете [после того как охранники проверят чи в унитазе бимбы нема]. За красивую жизнь нужно платить, если кто не в курсе, поэтому личная безопасность собственных жоп среди руководства оккупационной администрации - это то, что болит липовых генералов-мынистров-дипутатоф рыныды в первую очередь. На народ всем насрать и республиха-ха народная, от такой сюрреализм.

Но поговорим о лифтофобии. Это круче диверсантофобии, ибо при слове лифт у руководства рыныды перед глазами сразу мелькает их будущее и болит низ живота.

Дано: боевой цыпленок всея рыспублики, главпетух рыныды - лорд захараст, захватчик Лондона, Рейкьявика и свидетель краха Украины.

Задача: проехать в лифте и не запачкать памперсы.

Недавно сам захарченко-ко приезжал проверять общежитие в районе студгородка в оккупированом Донецке. По идее роспрапагандистов все должно было получиться тип-топ: на камеры было б сладкое заявление, мол мы для тех, кто лишился жилья, смотрите, что построили.

Сюжет пропаган*оны сняли. Правда не сняли и чисто случайно забыли об одной детали. Перед съемками очередного популистского ролика его лондоничество поссорилось с лифтом. Лифту по*еру было на то, ху из из захараст. Лифт обиделся. Сильно обиделся. В итоге милорд рейкьявикский застрял в лифте. Один.

Честно, не знаю на сколько похудал захараст, когда он понял, что лифт его вааапсче не уважает и выключился свет в кабине. Слышали когда-нибудь как нежно и спокойно строитель кричит, когда роняеткувалду себе на мизинчик? То не крик, а шепот. Захараст в лифте в темноте орал и клял все на свете так, как будто он увидел Яроша в кабине, который с хитрой ухмылкой тихонько сказал ему - ну всьо, приїхали.

Как отрыть лифт за 3 минуты? Правильно, нужно посильнее его пиз*ить прикладом автомата. Представьте картину маслом: темная кабина лифта, захараст в кабине, вой, мат и ... И тут начинается сериал - 1000 и 1 инсульт захараста - вся охрана дружно начинает пиз*ить лифт руками-ногами-приклАдами-касками.

Для истории так и останется загадкой то, каким образом дно кабины выдержало ту кучу смелости, которую отложил на пол ползущий до Киева, когда в темном замкнутом помещении услышал грохот дверей лифта и понял ,что к нему кто-то ломится снаружи, но лифт вскрыли за 3-4 минуты и на поверхность вытянули бренное обосраное тело в бронике.

Правда, жалко цивильных. Лифтеру не повезло больше всех - он из общежития уехал прямо на подвал признаваться во всех грехах, которые с него выбьют православные садисты. Со всех гражданских и вояк, свидетелей криков захарченко, рожающего кирпичи в лифте, взяли подписки о неразглашении гасударствиннай тайны.

Мораль: интересно кого-боится руководство рыныды? Неужели не весь Донецк ватный? видимо нет. Правильно боитесь, предатели. Мы, не предавшие свою страну за колбасу, среди вас. Мы все видим и все знаем. И ничего никому не простим. Кошмарных снов всем коллаборантам, мы рядом.

P.S. Хочешь помочь оккупанту из рф приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/