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Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
ВійськовийВсі статті автора

Лето на пороховой бочке

3.4тЧитати новину російською

Мы проводим лето, привычно устроившись на пороховой бочке. Она большая, уютная, и греет спину не хуже песчаного пляжа.

Даже война отступает дальше от всех, кто не включён в её процесс непосредственно.

Летний патриотизм лениво перетекает из ручейков междоусобных войн за нимбы "святых борцов" в мутную речку приближающихся выборов.

На берегах её можно неторопливо перетряхивать грязное бельё друг-друга, и ждать проплывающих трупов множащихся врагов. А можно закинуть удочку и "втыкать" в поплавок, надеясь что-то вытащить из потока.

Ещё немного, и большинство патриотического пула, отписав гневные посты про чемпионат в запоребрике, возьмёт пивас, и отправиться по уютным норам - втихую "болеть за большой футбол". Лето жеж. Душа требует расслабления. А Интер прямо под кнопкой на пульте - никуда не делся.

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"Дарагие рассияне...", кто вы? Идите...

Ну, и планы - как провести лето, сообразно вкусов, амбиций и кошелька. Жизнь ведь продолжается.

И мы уже привыкли жить в образе "девочки, с которой ничего не случится", из старой детской фантастики.

Все трудно и одинаково вокруг. Нести это долго и тяжело. Поэтому лучше абстрагироваться.

Я ж тоже в отпуске. Он даже длинный. Но не на столько, чтобы " отпустило", или позволило забыть к чему придётся вернуться.

Поэтому, я немного разбавлю вашу негу. Не то, чтобы я люблю конспирологию. Не эксперт. И ни дай Бог не прогнозирую.

Просто, напишу один из вероятых вариантов ваших будущих сочинений "как я провёл лето". Ну, или новую фантастическую главу для "тех, с кем ничего не случиться".

Дабы не расслаблялись.

Новини
Поради відпочиваючим: читати обов'язково!

Итак. Просто в качестве версии.

В запоребрике благополучно стартует чемпионат. Толерантные европейские (и украинские) болельщики будут смотреть увлекательное двойное шоу. Футбол. И "россия с человеческим лицом". Оно будет качественным, ибо там лучше всего научились создавать убедительную " параллельную реальность".

Европейские бюргеры будут пить пиво, кричать кричалки, и млеть от "русского гостеприимства".

Одновременно, в зоне боевых действий пройдёт масштабная серия провокаций. С обстрелом городов "свободных республик" из тяжёлого. С жёсткой зарубой на нуле, под крики о "наступлении ВСУ".

ОБСЕ на линии будет работать как вентилятор, фиксируя "злодейские обстрелы" и количество погибших.

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Туга за нашийником

Несколько раз на оккупированной территории будут зафиксированы бесчеловечные действия "диверсионных групп ВСУ" (они уже сейчас пару раз "светились" там в украинской форме, но с рязанским акцентом).

Шоу в россии приобретет сладкий трагический оттенок. Транслируемый на весь мир. Будет патетическое "Астанавитесь!", и серия ультиматумов обращенных к "преступной украинской власти ".

В это время в Киеве обязательно активизируется какая нибудь " ультрапатриотическая сила". Которая будет кричать "Ура!". Которая будет кричать, что "у россии связаны руки". И про "две недели на зачистку" и про "закончим войну быстро". Ну, и всякие мелочи, типа коктейлей молотова в соответствующее посольство. И " инциденты" разной степени тяжести с российскими гражданами и "оппозиционными лидерами".

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Универсальная инструкция по поведению утопающего в глухом лесном болоте

А в день финала, например, в москве взорвётся дом. И будет скорбь, ужас и минута молчания на стадионе. И быстрое следствие. И сотня заранее намеченных " виновников" из пятитысячного стада "упорных украинских болельщиков".

Динамика будет великолепной. Мир будет не успевать ориентироваться на что, и как реагировать. Слова "глубокая озабоченность" можно будет наглухо прибить ко всем экранам и новостным лентам.

В это время к большой группировке, с той стороны наших границ, будут переброшены дополнительные силы.

Будет "последний ультиматум", и какое нибудь событие, исключающее компромисс. Например, массированный обстрел центра Донецка " украинской" тяжёлой артиллерией. Или "зажмуривание" кого-то из лидеров орды (кого пора списывать).

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Путеводитель в ад. Все, что нужно знать агрессору об Украине

А после этого начнётся война с большой буквы "В".

С ударами "вглубь". С разрушением инфраструктуры. Со счётом потерь " на тысячи".

Она постучится прямо к вам в окна. И свернет все "блага цивилизации" до пунктов раздачи продуктов и воды, мобильных госпиталей, и лагерей для тех, кто остался без жилища.

Не везде. Не для всех. Но совсем рядом. И с вероятностью прихода к каждому.

На той стороне не рассчитывают на полную оккупацию за две недели, когда говорят о "полной потере государственности".

Это будет иметь неподъёмную цену.

Но вполне надеются на разрушение нормального функционирования страны. На паралич и анархию. На панику. На " пятую колонну" и раздрай внутри.

Ну и, конечно, на отжим наиболее необходимой им территории. Максимально. Как гарантию прекращения существования нас как полноценного государства.

Как предмет будущего торга с миром.

А что мир?

Мир будет озабочен и далее.

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Продажа украинских граждан

Европа пытается усидеть на двух стульях. Чувствует себя неуверенно. И ностальгирует по товарообороту. И стабильности. При этом, конечно, тихо ненавидит россию. Но будет искать нового Чемберлена, и делать попытки договориться с волками о "разовом питании". Так уже было.

Или переложить всю ответственность на США.

Американцы люди прагматичные, и в чудеса не верят. Они будут продолжать давить. Они будут сжимать кольцо, и встряхивать европейских союзников. Они не умеют уступать в подобных вопросах, чисто по своему статусу. И ослабленную подобным " прыжком" Россию, они обязательно подтолкнут в сторону оврага. Но все это будет не сразу. Просто во избежание мирового треша.

Но будет.

А скажите, какая разница в эрм для вас лично? Это ведь процесс долгий. Особенно, для живущих в условиях последствий "больших военных действий".

Армия, естественно, будет воевать. Первый эшелон нуля. Второй эшелон, подтянутый из ППД и полигонов. Третий эшелон резервов (и в нем будут, поверьте, далеко не все из тех, кто " как только - я вернусь").

Реальные силы добробатов тоже сконцентрируются на фронте быстро (и тоже не все, кто козыряет шевроном добровольца)

Да и остальные силовые структуры тоже будут задействованы.

Врага ждёт много неприятных сюрпризов. И все будет в куда меньших масштабах, нежели он рассчитывает. И куда более дорогой ценой.

Будет не легко. И цену заплатить придётся. Но справимся.

А остальные? Я не о тех, кто впадет в прострацию, или рванет к границам. Я о тех кто может. Или мог.

Несомненно, многие консолидируются. А кто то не сможет. А кто-то не захочет.

Масса сил и времени потрачена нами же для того, чтобы мы были не готовы к мгновенной реакции.

От разобщения - к прямому нетерпению. От потери ориентации - до потери ощущения "свой-чужой".

Ну и конечно " усталость" куда ж без неё.

Мы устали быть в готовности к удару. Потому и вытесняем из сознания войну, заменяя её поиском виновных среди друг-друга.

Мы сами крадем у себя единый потенциал. При наличии которого многие подобные "сценарии" не так страшны. Или не возможны совсем.

То, что вполне может произойти - будет общим, хотим мы этого, или не хотим.

Это может случиться. Или нет. Или не сейчас. Или не так.

Но мы по прежнему на пороховой бочке. Даже если кто-то привык. Даже если на ней тепло и уютно.

Вспомните об этом, все кто забыл. Вы ещё себе понадобитесь. И друг-другу.

Тогда все будет хорошо. Не быстро, но будет.

И, да, отдохните, кто устал. Даже на пороховой бочке.

Уставших только на кладбище не бывает. А нам жить.

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Автор
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Глеба Бабича
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Такой сценарий длинный написал, как будто укропскому войску дадут возможность провести мобилизацию и подтянуть резервы или будут вести с ним наземные боевые действия.
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