"Ми брати!" Харківський депутат приїхав до Скабєєвої "мирити народи". Відео

Член політради "Опозиційної платформи – За життя" і депутат Харківської міської ради Андрій Лесик заявив на КремльТВ, що український і російський народ – брати.

Він з'явився ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", ведучими якої є затята українофобка Ольга Скабєєва і її чоловік Євген Попов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Кого в Україні більше, тих, хто виставляє варту у формі вермахту, чи таких, як ми, людей абсолютно нормальних?" – видала Скабєєва, продемонструвавши сюжет про фестиваль реконструкції звільнення від фашистів, який пройшов на Київщині.

Лесик у Скабєєвої назвав українців і росіян братами Скріншот з відео

"Нічого особливого я не бачу в тому, що приїхав до вас. Хочу, щоб люди розуміли, що Україна інша. Таких людей 0,00..%. Наша країна під зовнішнім управлінням продовжує залишатися", – висловився він.

"Моя позиція, я хотів би, щоб червоною лінією це пройшло, – що українці і росіяни – два братні народи. 9 травня – те, що нас об'єднує. На жаль, людей, які висловлюють позицію, карають. Я сам сидів у СІЗО за пост у Facebook, якого не було", – сказав він, відхрестившись від двох кримінальних проваджень.

Лесик запевнив, що нікого не боїться, тому поїхав в Росію, щоб "помирити народи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ зганьбилися фейком про "фашистську" варту під Києвом, подавши в своєму світлі фестиваль реконструкції подій Другої світової війни.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал