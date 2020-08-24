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Лерос зажадав створення комісії для доступу до матеріалів справи "вагнерівців"

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
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Гео Лерос

Лерос вимагає створити слідчу комісію для доступу до матеріалів справи "вагнерівців".

Народний депутат Гео Лерос виступив із вимогою створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для отримання доступу до матеріалів у справі "вагнерівців".

Про це у своєму Facebook повідомив агент Національного антикорупційного бюро, ветеран АТО Євген Шевченко. А саме, новостворена комісія повинна ознайомитися з матеріалами кримінального провадження №42014000000000457, в рамках якого і готувалася спецоперація щодо арешту російських бойовиків із приватної військової компанії "Вагнер".

"Сподіваюсь, незабаром суспільство отримає відповіді на ті запитання, що виникли останнім часом", – наголосив Шевченко.

Лерос виступив з вимогою створення комісії ВРУ.

Лерос виступив з вимогою створення комісії ВРУ. Facebook Євгена Шевченка

Нагадаємо, у ніч на 29 липня у Білорусі були затримані 33 бойовики російської ПВК Вагнера, серед яких було багато терористів "Л/ДНР", внесених у базу військових злочинців на сайті "Миротворець". Із них 32 людини були видані Росії, а ще один – громадянин Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що фейкові дані поширюються, щоб завдати шкоди спецслужбам України.

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УкраїнаЧВК ВагнераВерховна Рада УкраїниЄвгеній ШевченкоГео Лерос
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