Леонід Кантер помер: мережа сумує за талановитим режисером

Українці сумують за талановитим режисером, мандрівником і громадським діячем Леонідом Кантером.

Він покінчив з життям, застрелившись на своєму хуторі Обирок в Чернігівській області 4 червня.

Як розповіли близькі, він залишив записку рідним. А однією з версій самогубства називають складні сімейні проблеми.

"Він за свої 36 років прожив в сотні разів більше тривале життя, ніж дає людині природа. Захистити рідну землю, зробити історію безсмертної - в мистецтві, відпочити в казковому краї, але залишитися вічно живим у своїх справах! Що ще треба? Живи вічно! А ми - обов'язково переможемо! " - пишуть його знайомі в соцмережах.

Леонід Кантер народився в Києві 27 липня 1981, працював журналістом і ведучим в Національній телекомпанії України.

У 2003 році заснував кіностудію "Лізард філмс", яка зняла близько 50 коротометражних, кілька повнометражних і документальних стрічок.

У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок в Чернігівській області та перетворив його в художній хутір - творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, творчі заходи та народні свята.

Серед найвідоміших - фестиваль "ХЛІБ своїми руками" і перший афро-етнічний фестиваль "Мама Африка".

Нагадаємо, раніше помер відомий український хореограф і режисер .