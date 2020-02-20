Депутат Київської міської ради Леонід Антоненко став першим заступником голови Фонду державного майна.

Про це повідомляється на сайті ФДМ. Його відзначили як досвідченого менеджера та співавтора ряду законів. Однак увагу ЗМІ привернули не його успіхи, а пікантні фото, які знайшлися в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, "Страна" нагадала про скандал, який виник у 2017 році – особистий фотоархів Антоненка став надбанням громадськості. На знімках депутат був зображений із бізнес-партнером, співробітником компанії Dragon Capital Владиславом Варченком. При цьому, чоловікам приписували роман.

Спливли пікантні фото Леоніда Антоненка Страна

Відзначимо, що Леонід неодружений, дітей у нього немає. Антоненко і Варченко разом на багатьох фото: готують вечерю і їдять, відпочивають, фотографують один одного в ліжку і на нудистському пляжі. У мережі також поширили нібито переписку молодих людей. Варченко та Антоненко нібито вигадали один одному милі прізвиська – Хрума і Чуба.

Спливли пікантні фото Антоненка Страна

Антоненко і Варченко Страна

Антоненко і Варченко Страна

Відзначається, що на особистій сторінці Антоненка в Facebook фото з Варченком немає і про їх можливі стосунки нічого невідомо.

Антоненко і Варченко з друзями на відпочинку Страна

Хто такий Антоненко

Чиновник за освітою юрист. Диплом отримав в Одеській юридичній академії. Він – депутат Київської міськради VIII скликання від групи "Київська команда" (обраний від партії "Самопоміч"), з 1 грудня 2015 року – голова комісії з питань власності Київради.

Працював також директором департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України.

Три роки тому Леонід взяв участь у конкурсі на заміщення посади голови Національної поліції, але очолити відомство йому так і не вдалося.

У липні 2019 розглядався як кандидат на посаду члена Антимонопольного комітету України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Херсонській ОДА створили службу щастя і призначили її главою Весну Карпук. У мережі знайшли відверті фото дівчини.

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