"Лекції в Трускавці Азіров читав?" Мережу порвав безграмотний пост "слуги народу"

У мережі викликав ажіотаж пост одного з майбутніх народних депутатів від партії "Слуга народу", в якому допустили безліч елементарних помилок.

Так, на сторінці "Слуга народу – Снятин" з'явилася публікація від імені Володимира Тимофійчука, в якому він нібито звернувся до виборців.

Кандидат від "Слуги народу" переміг на виборах із відривом у 348 голосів на 89-му окрузі в Івано-Франківській області.

Користувачі бурхливо відреагували на скандальний пост. Деякі припустили, що його опублікували, щоб скомпроментувати Тимофійчука, проте офіційного підтвердження або спростування того, що пост є фейком, не надходило.

Більшість же залишили коментарі з обуреннями і насмішками. "Чувак, не відповідай на коменти, я зараз обісц*сь від сміху", "Співчуваю Снятину", "Яка ганьба!", "Викурив "Буквар" ще в першому класі", "Зе! END", "Боже, вам треба в школу, а не в Раду", – написали в коментарях.

При цьому, автор поста активно відповідав користувачам: "А ви що, сильно грамотні?", "Який тролінг, я не знаю, що це", "Буду в аграрному комітеті в Раді, тому що фермер", "Сам ти дебіл!"

Відреагував на публікацію і політолог Євген Магда. "Випускник Тру-школи. Кажуть, фейк, але який влучний", – прокоментував він.

Прессекретаря Генерального прокурора Ларису Сарган ситуація помітно обурила. "Чому ж через це соромно нам?" – написала вона.

Чому ж через це соромно нам? .. pic.twitter.com/GLYxPlJCGv - Лариса Сарган (@SarganLarysa) August 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимофійчук публічно зганьбився – виступаючи перед виборцями, він забув, скільки йому років.

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