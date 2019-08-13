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"Лекції в Трускавці Азіров читав?" Мережу порвав безграмотний пост "слуги народу"

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У мережі викликав ажіотаж пост одного з майбутніх народних депутатів від партії "Слуга народу", в якому допустили безліч елементарних помилок.

Так, на сторінці "Слуга народу – Снятин" з'явилася публікація від імені Володимира Тимофійчука, в якому він нібито звернувся до виборців.

Кандидат від "Слуги народу" переміг на виборах із відривом у 348 голосів на 89-му окрузі в Івано-Франківській області.

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"Лекції в Трускавці Азіров читав?" Мережу порвав безграмотний пост "слуги народу"

Користувачі бурхливо відреагували на скандальний пост. Деякі припустили, що його опублікували, щоб скомпроментувати Тимофійчука, проте офіційного підтвердження або спростування того, що пост є фейком, не надходило.

Більшість же залишили коментарі з обуреннями і насмішками. "Чувак, не відповідай на коменти, я зараз обісц*сь від сміху", "Співчуваю Снятину", "Яка ганьба!", "Викурив "Буквар" ще в першому класі", "Зе! END", "Боже, вам треба в школу, а не в Раду", – написали в коментарях.

При цьому, автор поста активно відповідав користувачам: "А ви що, сильно грамотні?", "Який тролінг, я не знаю, що це", "Буду в аграрному комітеті в Раді, тому що фермер", "Сам ти дебіл!"

"Лекції в Трускавці Азіров читав?" Мережу порвав безграмотний пост "слуги народу"
"Лекції в Трускавці Азіров читав?" Мережу порвав безграмотний пост "слуги народу"
"Лекції в Трускавці Азіров читав?" Мережу порвав безграмотний пост "слуги народу"
"Лекції в Трускавці Азіров читав?" Мережу порвав безграмотний пост "слуги народу"
"Лекції в Трускавці Азіров читав?" Мережу порвав безграмотний пост "слуги народу"

Відреагував на публікацію і політолог Євген Магда. "Випускник Тру-школи. Кажуть, фейк, але який влучний", – прокоментував він.

Прессекретаря Генерального прокурора Ларису Сарган ситуація помітно обурила. "Чому ж через це соромно нам?" – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимофійчук публічно зганьбився – виступаючи перед виборцями, він забув, скільки йому років.

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Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
До речі,заперечуючи мої аргументи чи думку,безліч представників "слуг" намагаються повчати і "світять" лахміттям своєї т.з.освіти.
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