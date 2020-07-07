'Л/ДНР' атакували ЗСУ на Донбасі, є поранений, – ООС

Внаслідок ворожих обстрілів російськими найманцями на Донбасі минулої доби, 6 липня, один український воїн отримав бойове травмування.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Усього окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій. За минулу добу внаслідок обстрілів противника один український воїн отримав бойове травмування", – зазначили у штабі.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новгородського противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, а пізніше – 120-ти мм міномети. На підступах до населених пунктів Зайцеве та Південне ворог також використав міномети 120-го калібру, а неподалік Хутору Вільний – гранатомети різних систем та кулемети.

По укріпленнях українських воїнів неподалік Верхньоторецького, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", агресор відкривав вогонь зі 120-ти мм міномети, а біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Водночас, від початку поточної доби, 7 липня, збройні формування Росії на Донбасі 3 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупант вів вогонь на підступах до Новотошківського. Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – наголосили в ООС.

Зведення ООС 6 липня Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Зведення ООС 6 липня Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 липня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти пішли в атаку й зазнали втрат. За даними розвідки, знищено й поранено по двоє терористів.