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19 вересня • оновлено в 18:46
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Нове місто Зеленського: стало відомо, коли побудують курорт

3.3т Читати матеріал російською

На будівництво нового курортного міста в Україні, яке задумав президент Володимир Зеленський, знадобиться 5-7 років.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив президент Фонду розвитку міст Володимир Пірус. Він вважає, що інвесторам треба дати готову логістику – аеропорти і дороги до нового міста.

"На створення такого девелоперського проєкту підуть роки. За 5-7 років ми можемо вже отримати нове місто, якщо буде правильна стратегія, законодавча база та імідж України", – сказав Пірус.

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Співрозмовник каже, що з урахуванням українських реалій будівництво нового курорту – процес довгостроковий. І без розуміння його параметрів – площі, мети, основних джерел доходу – конкретно говорити про терміни важко.

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Пресслужба ОП

"Сказати туристам: "Приїздіть, у нас нове Монте-Карло", недостатньо", – додає він.

Крім законодавчої бази, треба підготувати інфраструктуру і зайнятися промоцією країни. При цьому важливо, що буде за межами курорту – стан доріг і сусідніх населених пунктів. Також потенційні інвестори мають бути впевнені, що після зміни влади проєкт не згорнуть.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Реформи Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Інвестиції Економіка України Чорне море
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Санта-Зеля - это круто, но маловато будет. Какая разница под каким лозунгом деньги воровать? Давайте уж - Зелёное море.
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Bruce Robert
Bruce Robert
У кожного Остапа - свої Н'ювасюки.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
новый город фееричного балабола это Нью-Васюки, а стройматериалы туда будут возить гиперлупы по черноморско-балтийскому каналу.
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