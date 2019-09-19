Нове місто Зеленського: стало відомо, коли побудують курорт

На будівництво нового курортного міста в Україні, яке задумав президент Володимир Зеленський, знадобиться 5-7 років.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив президент Фонду розвитку міст Володимир Пірус. Він вважає, що інвесторам треба дати готову логістику – аеропорти і дороги до нового міста.

"На створення такого девелоперського проєкту підуть роки. За 5-7 років ми можемо вже отримати нове місто, якщо буде правильна стратегія, законодавча база та імідж України", – сказав Пірус.

Співрозмовник каже, що з урахуванням українських реалій будівництво нового курорту – процес довгостроковий. І без розуміння його параметрів – площі, мети, основних джерел доходу – конкретно говорити про терміни важко.

Президент Володимир Зеленський Пресслужба ОП

"Сказати туристам: "Приїздіть, у нас нове Монте-Карло", недостатньо", – додає він.

Крім законодавчої бази, треба підготувати інфраструктуру і зайнятися промоцією країни. При цьому важливо, що буде за межами курорту – стан доріг і сусідніх населених пунктів. Також потенційні інвестори мають бути впевнені, що після зміни влади проєкт не згорнуть.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський пообіцяв з нуля побудувати нове місто на узбережжі Чорного моря. Його ідею вже розкритикували.

Також Зеленський доручив підготувати і внести до парламенту законопроєкти про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину.

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