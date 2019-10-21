"Квартал 95" висміяв підпал будинку Гонтаревої: сплив слід Зеленського

Президент України Володимир Зеленський може бути причетний до скандального номеру "Кварталу 95", в якому висміяли підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це в телеграм-каналі заявила журналістка Соня Кошкіна, яка згадала зізнання шоувумен Олени Кравець про те, що Зеленський вичитує сценарії і жарти своїх колишніх колег.

"Хтось із кварталівців говорив, що Зе досі присутній у всіх чатах, а також вичитує всі сценарії. Тобто, якщо він це пропустив, для нього це норм", - написала вона.

"Ще задовго до обрання Зе я говорила: "Квартал" - найпотужніший електоральний інструмент країни. З обранням шостого глави держави цей статус "Кварталу" не змінився. Навпаки - зміцнився", - вважає Кошкіна.

Гонтарева та Зеленський, колаж

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на скандал відреагувала і сама Гонтарева. "Це сором! Глузувати над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві", - сказала вона.

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