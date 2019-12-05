Спецоперація команди Зе? Як пішов скандальний Труба і чи допоможе це Україні

В Україні не вщухає скандал довкола керівника Державного бюро розслідування Романа Труби. Безсумнівно, на його репутацію вплинула серія скандальних зливів, в яких фігурує глава відомства, але основним ударом стало затримання на хабарі в $150 тисяч "правої руки" директора ДБР – Ігоря Щербини.

Резонансна справа не залишилося без уваги президента Володимира Зеленського, чия фракція у парламенті "Слуга народу" у той же день, 3 грудня, проголосувала президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР, який передбачає звільнення Труби.

Хто такий Ігор Щербина, який став мало не головною причиною поховання кар'єри Романа Труби, і в чому суть скандалу – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Колишній чиновник ГПУ вимагав хабар від столичної компанії-забудовника, обіцяючи посприяти закриттю проти них кримінальної справи в ДБР.

У 2010 році Щербина був слідчим у "газовій справі" проти Юлії Тимошенко. За фактом, саме він ініціював відкриття кримінального провадження.

Після Революції Гідності співробітник ГПУ не потрапив під люстрацію, а був призначений главою Головного слідчого управління. Його заступником став Роман Труба.

Саме Щербина сприяв кар'єрному зростанню свого експідопічного, використовуючи зв'язки з колишнім скандальним нардепом Сергієм Пашинським. Виявляється, обидва є кумами затриманого на хабарі ексчиновника.

Після призначення Труби директором ДБР, Щербина стає негласним куратором Бюро.

Справа Щербини

Про затримання ексначальника Головного слідчого управління ГПУ стало відомо 3 грудня через повідомлення пресслужб САП і НАБУ. Як встановило слідство, Щербина, за посередництва підприємця, вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників $150 тис. нібито для подальшої передачі в Державне бюро розслідувань з метою закрити кримінальне провадження щодо компанії. Колишнього чиновника ГПУ, разом з підприємцем взяли після отримання Щербиною першого траншу в $75 тис.

Ігор Щербина "Зік"

Наразі правоохоронці встановлюють інші обставини вчинення злочину і причетних до нього осіб. При цьому перевіряється можлива причетність до цього злочину безпосередньо Труби.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Щербина попався на хабарі через скарги соратника заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова. Як виявилося, саме наближений до Офісу підприємець поскаржився на корупцію в правоохоронному органі.

У розпорядження нашого видання потрапила постанова суду про обшук у квартирі Щербини. Як виявилося, хабар у $150 тисяч він вимагав у гендиректора Edelburg Development Сергія Кучера. Бізнесмен відомий своїми тісними контактами з Сергієм Трофімовим, а тепер і чесною громадянською позицією. Він не став брати участь у корупції, а пішов у НАБУ.

Важливо відзначити, що ще кілька днів тому вкладники корпорації "Укрбуд" виходили на пікети після новини про те, що Кучер за рекомендацією з Офісу президента очолить підприємство. Тоді мітингувальники обурилися роботою Кучера як глави Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та його контактами з Максимом Микитасем.

Однак тепер зрозуміло, що Сергій Кучер – чесний підприємець, який не готовий давати хабарі і, як радив Зеленський, завжди тримає поруч "гарячий номер" НАБУ.

"Під час зустрічі Щербини І.В. і представника девелоперської компанії Edelburg Development Кучера С. обговорювалося питання щодо дій слідчих Державного бюро розслідувань і прокурора ГПУ у кримінальній справі", – йдеться в постанові суду.

У середу, 4 грудня, НАБУ вручило Щербині підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Так, ексчиновник підозрюється в шахрайстві, замаху на злочин і в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди посадовій особі.

Що відомо про Щербину та його зв'язки з Трубою

На скандальну справу ексчиновника ГПУ відреагував президент Володимир Зеленський, саме він у своєму пості в Facebook написав, що Щербина є "правою рукою" директора ДБР.

"Права рука" директора ДБР підозрюється в отриманні хабара в розмірі $ 150 тис. ", – написав глава України.

Одним із головних фактів із біографії Щербини стало те, що будучи слідчим ГПУ під керуванням скандального генпрокурора та соратника Віктора Януковича – Віктора Пшонки, він у 2010 році порушив і розслідував "газову справу" проти Юлії Тимошенко, а також "вибивав" із неї підписку про невиїзд.

Як пишуть ЗМІ, до Революції Гідності Щербина кілька років займав високі посади в ГПУ і був довіреною особою скандально відомого Ріната Кузьміна – експершого заступника глави Генпрокуратури Пшонки, а нині народного депутата від партії "ОПЗЖ". Кажуть, що саме він був організатором "посадки" Тимошенко.

Що цікаво, після Революції Гудності діючий співробітник ГПУ не потрапив під люстрацію, як того вимагав закон, а був призначений на той час в.о. глави Генпрокуратури Олегом Махніцьким начальником Головного слідчого управління у 2014 році.

На своїй посаді Щербина пропрацював лише рік, поки у 2015 році не був звільнений Віктором Шокіним після того, як стало відомо, що він фігурує в звіті Міжнародної консультативної групи при Раді Європи щодо подій на Майдані в лютому 2014 року.

І саме в період перебування на своїй посаді Щербина знайомиться з Трубою. Тоді майбутній глава ДБР був його заступником, і пішов із ГПУ в тому ж 2015 році слідом за начальником.

Роман Труба "УП"

Чим займався Щербина після звільнення невідомо, але явно не втрачав зв'язків із чинною владою. У 2016 році його навіть пророкували в заступники новообраного Генпрокурора Юрія Луценка. Хоча сам глава ГПУ пізніше спростував цю інформацію. Втім, цей факт не завадив Щербині проштовхнути Трубу на конкурс із відбору глави ДБР, і вплинути на його подальшу перемогу у відборі.

Таку інформацію повідомив один з учасників конкурсної комісії, експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Леменов. За його словами, все вийшло завдяки колишньому народному депутату від "Народного фронту", а нині арештованому за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень Сергію Пашинському. Як виявилося, Труба і Пашинський є кумами Щербини.

Сергій Пашинський delo.ua

Після проведення масштабних політичних торгів, Труба все ж перемагає в конкурсі на посаду глави ДБР, а Щербина стає негласним куратором Бюро. Це підтверджує і знайдена під час обшуків у його квартирі візитка. Виявляється, колишній чиновник ГПУ представлявся керівником патронажної служби директора ДБР, хоча це не відповідає дійсності.

Візитка Щербини, знайдена під час обшуку "НВ"

Обшук у Щербини "НВ"

Звільнення Труби

Як згадувалося вище, на скандал зі Щербиною і його зв'язок із Трубою відреагував Зеленський, у своєму пості в Facebook президент України зазначив, що це ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро.

Володимир Зеленський Адміністрація Президента

Зеленський закликав народних депутатів підтримати важливі поправки і в цілому законопроєкт №2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань.

Сам глава ДБР також відреагував на заяви про його причетність до справи Щербини і зв'язки з ним самим.

За його словами, інформація має певні неточності й одночасно дискредитує репутацію очолюваного ним відомства: "Ні на керівництво ДБР, ні на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я б першим написав заяву про злочин".

Водночас він зізнався, що не знає, чи дійсно існує кримінальне провадження і чи намагався хтось заробити на ДБР, наголосивши, що це повинні з'ясовувати його колеги.

Труба впевнений, що подібна інформація з'являється в зв'язку з тим, що його занадто активно "намагаються зняти з посади". І злиті записи, і зв'язок зі Щербиною – це фейки.

Telegram Труби скрін

Останнім часом проти Труби дійсно було кілька зливів скандальних записів. Опубліковані вони були на анонімному Telegram-каналі під назвою "Трубу прорвало". Відзначимо, що сам канал був створений тільки 19 листопада, а перший запис з'явився наступного ж дня.

Аудіозаписи зачіпають одразу кілька важливих епізодів:

Роман Труба за дзвінком і смсками від генерального прокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана дає команди і призупиняє на час візиту місії МВФ обшуки в Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ.

Справи проти Порошенка, які веде ДБР, управляються ОП і контролюються особисто Богданом.

19 вересня, за словами Труби, президент поставив йому завдання щодо відкриття справ за конкретними державними структурами і галузями, тоді він буде працювати після 31 грудня.

Директор НАБУ Артем Ситник дзвонить Трубі та повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

Проєкт підозри ексв.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун Труба, за його словами, возив особисто президенту.

Глава компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немирівський обговорював із Трубою хід розслідування щодо закупок в армії, щоб уникнути свого потрапляння в скандал.

У вівторок, 3 грудня, в мережі з'явився новий запис розмов, імовірно, з Трубою – з вимогою припинити обшуки, спрямовані проти олігарха Ігоря Коломойського і його нафтового бізнесу.

Співрозмовником Труби міг бути керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко. Повідомляється, що розмова нібито відбулася 1 липня 2019.

На початку 18-хвилинного запису нібито Удовиченко показав Трубі трихвилинний фрагмент сюжету ТСН, який йому надіслав хтось на ім'я "Андрій Найближчий". З контексту розмови можна припустити, що за цим ім'ям ховається Богдан. Імовірно, в цьому сюжеті йшлося про постачання для Міноборони та "Укрзалізниці" неякісного палива компаніями, пов'язаними з Коломойським.

Більш докладно про записи можна дізнатися тут.

Всі ці скандали призвели до того, що в той же день, 3 грудня, Верховна Рада України ухвалила президентський законопроєкт №2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань". Його метою є вдосконалення діяльності органу.

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Він передбачає дозвіл переходити без конкурсу в ДБР тим слідчим і прокурорам, які займалися розслідуванням справ Майдану в ГПУ.

Також проголосований законопроєкт дав старт перезапуску ДБР. Згідно з ним, директор відомства Роман Труба і його заступники підуть у відставку.

Крім того, в документі прописані такі зміни, що стосуються роботи ДБР:

змінюється правовий статус органу – ДБР стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції;

уточнюються система ДБР, порядок затвердження організаційної структури відомства, порядок утворення його територіальних управлінь;

змінюється підхід до визначення граничної чисельності центрального апарату і територіальних управлінь ДБР (тепер цим буде займатися Кабмін за поданням директора ДБР);

уточнюються порядок призначення директора ДБР і його повноваження;

нормуються підстави притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності.

Водночас у "Слузі народу" повідомили, що відхід із посади глави ДБР не стане для Труби гарантією звільнення від відповідальності, якщо правоохоронці виявлять у скандальних записах його розмов складу злочину.

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