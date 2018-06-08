"Куди подіти головорізів?" Пономарьов розкрив плани Путіна по Донбасу

Російський опозиційний політик і екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що значну частину вирощених на Донбасі "головорізів" Росія відправила до Сирії в складі приватних військових структур.

Як заявив він в інтерв'ю "Сегодня", втручання Росії в конфлікт в Сирії є суто тактичним ходом.

"Мені здається, це (участь в конфлікті в Сирії. - Ред.) триває ще й для вирішення важливої ​​проблеми - куди дівати головорізів, які вирощені на Донбасі. Ці люди зовсім не фанати Путіна, велика частина їх вважає російського президента зрадником, тому що Росія кинула ідею "Новоросії" та так і не анексувала Донбас. Зараз вже всі розуміють, що і не збирається. Таким чином, вони відчувають себе зрадженими. Значну частину цих людей змогли об'єднати в приватні військові структури і відправити воювати в Сирії", - висловив думку екс-депутат.

За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну вигідно, щоб вони там і залишилися.

"Я сильно підозрюю, коли американці розстріляли понад 200 росіян в Сирії, що саме наші військові тих і навели, щоб всю цю "дику дивізію" з колишніх нацболів і реконструкторів залишити в тамтешній пилюці. Дай Бог, щоб це було не так, але чим далі, тим більше ознак того, що саме таким чином йдуть справи. У будь-якому випадку, в Сирії Путін буде сидіти, поки не зможе це на щось поміняти", - резюмував опозиційний політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня Державний департамент США в черговий раз закликав Росію вивести свої війська з території України.