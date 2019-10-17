"Бенкет під час чуми": "президентський" проєкт "Кварталу 95" викликав подив українців

У гумористичному проєкті студії "Квартал 95" "Ліга сміху" розіграють Кубок Президента України.

Зйомки нового ефіру призначені на 13 грудня поточного року, повідомляється на сайті "Квартал-концерт". Квитки на захід оцінили в 150–3800 гривень.

"Починаємо нову традицію – в кінці року розіграємо Кубок Президента України. Буде багато гумору, сміху і жартів. І прикметно те, що буде відбуватися все це дійство буде на головній сцені нашої країни – в Палаці "Україна", – повідомляють організатори на сторінці у Facebook.

Володимир Зеленський був ведучим на "Лізі сміху" 24 Канал

Відзначимо, користувачі мережі неоднозначно відреагували на таку назву проєкту.

Афіша заходу kiev.karabas.com

Зокрема, політолог Павло Нусс на своїй сторінці у Facebook заявив: "Це навіть не пробивання дна, це вже реальне заробляння грошей на державі, на званні, на статусі, яке не належить угрупованню "квартальців".

"Кубок президента... воюючої країни, де майже щодня отримують трагічні зведення про загибель Героїв", – додав він.

"Бенкет під час чуми", – відповів інтернет-користувач у коментарях.

Розкуплені місця в залі (сірого кольору) станом на 17 жовтня kiev.karabas.com

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше команда "Прозрачный гонщик" із Марком Куцеваловим та Ігорем Ласточкіним посміялися над президентом Володимиром Зеленським на "Лізі сміху". Виступ коміків викликав справжній ажіотаж і став переможним на Кубку Чемпіонів.

Раніше, 13 серпня, гуморист Юрій Великий представив першу пародію на Зеленського. У мережі бурхливо відреагували на його виступ. Пізніше з'явилося відео з двома Зеленськими на сцені.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!