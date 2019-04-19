1. Флешмоб в поддержку задержанных оккупантами активистов “Крымской солидарности”, в домах которых 27 марта 2019 года прошли массовые обыски, продолжается. Тысячи людей в Крыму и за его пределами поддержали репрессируемых
2. У Москвы вызывает недоумение заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира освободить крымскотатарских активистов из правозащитной организации “Крымская солидарность”, заявила сегодня в Ялте не просыхающая Мария Захарова. Кроме того, говорящая голова Кремля, по которой плачет электрический стул, возмутилась тому, что в ОБСЕ задержанных крымских татар не называют “террористами”
3. В пресс-службе МВД Республики Дагестан подтвердили, что убийцей жителя Севастополя является их понаехавший в Крым соотечественник. Он приказал жителю Севастополя танцевать лезгинку (“Танцуй давай, да!” — цитата). После отказа с аналогичной просьбой понаехавший обратился к супруге крымчанина (“эта женщина!” — цитата). Она тоже отказала, тогда понаех достал нож и убил севастопольца. “Зато без бандер” живем и на русском никто не запрещает кричать “помогите”
4. Чураются как чумы: оккупанты пожаловались, что (цитата) “в свете нестабильной политической ситуации во многих местах настороженно относятся к реализации продукции с маркировкой "Сделано в Крыму", в частности, Казахстан и Белоруссия отказываются от закупки таких товаров”
5. Оккупированная россией Южная Осетия и оккупированный россией Крым на “экономическом форуме” изгоев в Ялте подписали “договор о сотрудничестве”. Кроме того, в рамках дополнительного унижения, было подписано соглашение об “установлении побратимских связей” между Керчью и Цхинвалом
6. Санкции только на пользу: научное сотрудничество Крымской обсерватории с зарубежными учеными накрылось медным тазом: “Это связано с тем, что мы находимся в Крыму. В результате сейчас сотрудничество с дальним зарубежьем у нас сосредотачивается фактически на личных контактах. То есть люди, находящиеся на конференциях, в том числе российских, просто пересекаются со своими коллегами и решают свои чисто научные узкие задачи. И в результате получается такое неформальное сотрудничество. В настоящее время у обсерватории нет и пока не намечается подписанных с зарубежными организациями договоров о сотрудничестве”
7. Понаехавшая решила подлизнуть жителям Симферополя: “Я из тех, что "понаехали" — совсем недавно переехала жить к вам с Урала. Приятно удивило то, что в воскресенье в 6 утра, в проливной дождь, те немногочисленные прохожие оказались крайне отзывчивыми и добродушными, помогли и подсказали, как добраться и сориентироваться в городе. У меня был большой багаж и отсутствовала связь полностью. Без вас, дорогие жители, я бы не справилась!”. Комментарии: “Просто они не знали, что вы — понаех”, “Да ладно, я сама понаех, только пять лет назад. И все это время все относились к нам очень дружелюбно”, “Мимикрировали под крымчан? Хитрые жуки-понаехи”, “Это не понаехали, это ты ещё не уехал”, “Голосок прорезался у понаехов? Ну ничего, обломаешься, не забудь с моста на Крым посмотреть, когда уезжать будешь. На память”, “Да че вам, уральцам, надо тут в Крыму-то, а??? Пол Челябинска и Ёбурга тут. Я че, зря от вас всех свалил из Челябинска, а вы все за мной?))))))”, “Добро пожаловать! Я приехала 5 лет назад из Новосибирска”, “Автор! Я тоже переехала 4 года назад, и первое впечатление тоже было примерно такое же, хотя местные плоховато сами порой знают город. Но позже впечатление настолько испортилось. Тяжело было привыкнуть к местному менталитету. В общем, терпения вам, оно еще понадобится, то ли еще будет”
8. Очень хитрый понаех хочет погреть свою пятую точку на пляжУ: “Ищу друзей, которые смогут принять нас на время короткого отпуска в июне. Мы же в свою очередь можем пригласить вас познакомиться с жизнью в наших суровых условиях, в просторах тундры на южном берегу Карского моря, зимой”. Рашист пишет из Сёяха — село в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа россии
9. “Наследники победы” продолжают следить по всему Крыму и очень хотят “повторить”. Военную форму на детях периодически чередуют с одеждой из концлагерей
10. По Балаклаве сегодня прошло немногочисленное шествие моржей-сталинистов. Они держали в руках красные тряпки и портреты кровавого тирана, по которому скучает 70% россиян. А еще до Севастополя сегодня добрался поезд поБеды
11. Украденную скульптуру балаклавского кота на место не вернули. На Набережной в Балаклаве сносят пристройки-веранды кафе. Под нож пошли Кефало-Вриси, Жемчужина, Капрал, Избушка Рыбака и прочие. У Чалого (которого оккупанты в 2014 году назначили “народным мэром”) отжимают 35 батарею. Ну, покричите теперь “ра-си-я!”, гардемарины.
P.S. Ватники по своей сути — двуличны. Ибо как можно объяснить то, что в реальной жизни они перешли на харчи, побираются по знакомым, чтобы занять денег до зарплаты, скулят о том, как все стало плохо, а в соцсетях пишут о процветании Крыма, о великой россии и отправляют всех несогласных “в Украину”? И я сейчас не о каких-то гипотетических ватниках пишу, а о своих знакомых, чьи сообщения периодически читаю в ВК во время подготовки к публикации ежедневного дайджеста новостей из морально и физически изнасилованного россией Крыма. Не верьте ватникам. Ложь — их главная скрепа.
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