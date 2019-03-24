1. “5 років болю. І 5 років надії, що цей жах нарешті закінчиться”, “Пять лет назад мне испортили все то, что, обычно, вызывает приятные воспоминания, которые на всю жизнь.

То, от чего хочется всплакнуть или улыбнуться. Все, что сейчас осталось от Крыма, это обыски, допросы, фотографии протоколов и цифры, цифры, цифры. А ещё детские слезы”, “Останні п’ять років ніби повз життя”… Пятая годовщина оккупации Крыма для вынужденных переселенцев стала горьким напоминанием о длительной разлуке с малой родиной. С какими настроениями крымчане встретили на материке эту дату и с какими трудностями им приходится бороться на новом месте.

2. Севастопольское издание “Примечания”, на которое работал “прозревший” в оккупации Евгений Гайворонский, поспешило от него откреститься: “В последние дни редакции "Примечаний" задают один и тот же вопрос: что случилось с Евгением Гайворонским и что за активность он развернул на своей странице в Facebook? Мы и сами хотели бы знать, однако уже неделю на наши звонки Евгений не отвечает. Официально заявляем, что больше Евгений Гайворонский на сайте "Примечания" не публикуется. С 18 марта 2019 года сотрудничество с ялтинским автором официально прекращено”. Правильно сказала Роксолана, так же “диды” при Сталине открещивались от своих родных и друзей, когда те становились “врагами народа”

Новини Главный страх пациента Путина

3. Напомню, Гайворонский на днях заявил, что “многие крымчане ждут возвращения в Украину”, а режим путина назвал “фашистским”. В Севастополе ватник прокомментировал его слова так: “Еще полгода пребывания Овсянникова в Севастополе на должности губернатора, и слова этого журналиста станут пророческими”

4. В центре оккупированного Севастополя коммуняки провели акцию протеста против партии путина: “Постоянная грызня между депутатами Заксобрания и Правительства города, провал федерально-целевых программ, нежизнеспособная общественная палата, низкие зарплаты, рост цен на продукты, тарифы, транспорт, коррупция, пенсионный геноцид — вот пятилетний итог правления бездарной Единой россии”, — скулили ватники. Кроме того, в знак протест против принятого в россии “закона о фейках” и ожидаемого запрета Интернета, “комсомольцы” заклеили рты надписями “уважай”, “война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила”. На митинге звучали песни о Сталине и СССР, а в руках ватники держали плакат “СССР — жив! СССР — борется! СССР — победит!”. Кроме коммуняк, на шабаш пришли инициаторы “референдума” против засланного путиным Овсянникова. “Референдум” оккупанты проводить запретили, а для “самообороны” у ваты кишка тонка — это же не перед ихтамнетами плясать

5. Интересно, когда ватники сидят в западном интернете, ездят на европейских тачках, пользуются бытовой техникой, произведенной где угодно, но только не в россии, их хоть немного тошнит?

6. Севастопольские ватники обсуждают многострадальную “реконструкцию” парка Победы и выражают свое отношение к понаехавшим: “Мне нравилось гулять именно по хаотичным тропинкам, ребенком нравились эти "заросли"”. Запоребрик ответил: “В данных условиях такой парк не по мне”. Понаехавшему ответили: “Ясный перец!! После тайги так и хочется плац, раскалённый градусов до 60!!! Чтоб только вышел на него — солнце сразу било по башке! Вы, понаехи, жить тут не собираетесь — срубили бабло и домой, к себе в тайгу!!!”, “Путина в очередной раз выгуливать будут — зачем ему заросли? А так плац — размах виден, видно сколько нефтебаксов освоено!”, “Всё, что твои подельники творят в городе — агрессивное невежество, мракобесие, чванство, бестактность. Ты с подельниками СОЗНАТЕЛЬНО оплёвываешь наш славный город. ТО, что вы творите — позорище, потому и путин был в Севастополе МЕЛЬКОМ — ему стыдно за ваши проделки”, “На набережной пляжа парка Победы построят православный храмик”, “Без храмика в пляжной зоне — никак. Понятно было, что обязательно где-то в парке воткнут. Выбрали самое проходное место — с наливайками будет конкуренция”

7. С понаехами в Крыму есть одна приятная особенность — часть из них, помучившись год-два, сваливают назад в срашку… Только сегодня одни понаехи сообщили, что возвращаются в Иркутск… Не устраивают их зарплаты, дороговизна… и “хохлы кругом”.

8. На паблике Алушты разместили удручающие фотографии города. Знаток российских реалий прокомментировал: “Не ждите, что что-то изменится. За МКАДом (прим — московская кольцевая дорога) все города такие”

9. В группе Яны-Капу (Красноперекопска) поговорили о насущном: “Готовиться ли в этом году к эвакуации из-за нехватки пресной воды и превращения местности в солончаковую полупустыню?”. Ответы: “Кто же нам скажет”, “Будем соленую пить, не переживай”

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P.S. Закончу выпуск сообщением жительницы Керчи: “На семейном совете единогласно решили отдать ребенка в украинский вуз. Сейчас готовимся к экзаменам по истории: для Крыма — выпускные экзамены по "истории россии", и для поступления на материке — по "истории Украины". Как? Как ребенку на экзамене в Крыму случайно не сказать то, что говорить нельзя? В российских учебниках все вывернуто наизнанку и переврано. Даты есть общие, но толкование разное. Знаю и других родителей, как мы. Знаю учителей, которые тайком помогают детям для поступления в украинские вузы, но в школе об этом говорить нельзя — заклюют как минимум. А у нас уже половина учителей — не крымские, а понаехавшие — жены чиновников, военных и ФСБ… Трудно сейчас детям в Крыму, да и родителям совсем нелегко”.

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