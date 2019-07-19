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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Россия — маленькая страна, окруженная Украиной

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1. Новоизбранный Европарламент одобрил резолюцию по россии относительно украинских политузников Кремля, в которой осуждаются действия российских властей.

За принятие резолюции проголосовали 458 депутатов, против — 80, воздержались — 89. Европарламент, в первую очередь, призвал россию немедленно и безусловно освободить всех граждан Украины, незаконно удерживаемых как в россии, так и на временно оккупированных территориях Украины (Крым и части Донецкой и Луганской областей), а также обеспечить их безопасное возвращение, в том числе — захваченных в ноябре 2018 года украинских моряков

2. “Здравствуйте все те, кто передал мне приветы и поздравления через Росузник! Спасибо вам за то, что не забываете ни обо мне, ни о других политических заключенных. Письма — это иногда единственная радость в тюрьме, ниточка, надежда. Спасибо, что дарите её! Всем удачи и всего самого доброго”, — написал Олег Сенцов

Новости Крымнаша. Россия — маленькая страна, окруженная Украиной

3. “Отношение к пещерам в средние века у крымцев было сакральным. В них или рядом часто устраивали храмы с кладбищами. Это особое отношение дошло до наших дней в сказке о Золотой колыбели. Но русня и вата грабит и потрошит могилы, лишая Крым прошлого, а къырымлы их души” — крымчанин продолжает знакомить нас с историей Крыма, который и близко не стоял рядом с “русской сакральностью”.

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В России нет русских

4. Увлекательная история о том, как ватники из Керчи съездили по мосту в россию, где менты хотели их оштрафовать и забрать авто на штрафплощадку за водительское удостоверение украинского образца.

5. Вчера вечером часть Феодосии после мощного скачка напряжения накрыл масштабный блэкаут. Немного ранее блэкаут накрыл часть Черноморского района — прям во время выездного совещания Гоблина. Оккупантам пришлось срочно боярину подключать генератор

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Указ Путина: просто так он ничего не подписывает

6. На очередных военно-террористических учениях в Крыму оккупанты отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией. Кроме того, в Севастопольской бухте с 22 по 25 июля оккупанты снова будут перекрывать движение катеров и паромов в связи с подготовкой и проведением очередного военного шабаша — ихтамнетия День ВМФ будет отмечать

7. Феодосия готовится к очередному тоскливому Дню города в оккупации: “Когда день города? И какая шоу-программа будет в этом году, какие звёзды приедут?”, — спросил аноним на местном паблике и получил такие ответы: “Уральские бабушки и рисования мелками”, “Ээх, а раньше как толпой по набережной за руки, чтоб не потеряться, и потом на Красную горку салют смотреть, портвейн пить)))”, “27 июля”, “Звезды??? Да уж” “Запрягут местных жителей в упряжку, администрация сядет поудобней и будет гонять по кругу на Привокзальной под песни 80-х”, “Как всегда, шашлык на привокзалке, полицаи с металлодетекторами и все прочие атрибуты рф”, “(Из Москвы рашист пишет) Полиция и рамки — это безопасность”, “При Украине и без рамок справлялись, а тут как в загоне”, “И помогли в Керчи металлодетекторы? Кстати, в Украине их нет, там идет война, всяких уродов из тюрем повыпускали, оружия дофига, а такое, как в Керчи, не происходит? А может, дело не в металлодетекторах? Вы, если лишены чувства собственного достоинства, относитесь с пониманием, а я — человек, а не зек на зоне, а вы — путинское быдло, вас как баранов резать будут, а вы — очередь занимать”, “Конечно, дело не в детекторах, когда спецслужбы устраивают постановки для челяди”, “(Понаехавшая рашистка из Питера — жертва телевизора) Если бы с укры не грозили крымчанам, не устраивали провокации, не грозили на государственном уровне взорвать Крымский мост, не взрывали ЛЭП, мы бы и жили мирно и не ставили рамки. Идиотов хватает. В Питере взорвали метро, и теперь никого не грузят проверки. И правильно делают. А некоторым лишь бы яду подбавить и рассказать нам, как плохо живётся при россии и в россии, и как хорошо прежде было. У нас что, глаз нет?”

Новости Крымнаша. Россия — маленькая страна, окруженная Украиной

Новости Крымнаша. Россия — маленькая страна, окруженная Украиной

8. Крым заполонили бахатые расияне: “В этом году отдыхающие какие-то отмороженные — по музеям не ходят, ничего не покупают, идут на своей волне, ни на что не обращают внимание. Продаж ни у кого нет. Что случилось в этом году? Анон, пожалуйста”. Ответы: “Ку как сказать, что случилось — вот жд откроют, вот всё и наладится, заживём))))”, “Так за мост говорили))))”, “Недавно видел фото из Ялты, там вроде битком”, “Ну, бюджетники и остальной хлам”, “После открытия ЖД цены ещё взлетят. А местным как жить по этим ценам???”, “Блин, вот ты сейчас взял и всё усрал. Тут некоторые ещё в Сбербанк верят, а ты всё обломал”, “Едут одни нищеброды”, “У меня сестра из Москвы скоро поедет в Крым на своей машине, и несколько ящиков пива по акции с собой берет, тушенку и всякие баночки. Это после того, как я ей рассказала что по чем в Крыму”, “Уже приезжают даже со своей водкой. И тестом для чебуреков”, “У народа нет денег”, “Потому что изначально едут, чтоб пожрать подешевле и поспать подешевле. И ВСЕ — на более нет монет”, “Едет контингент бухать и жрать — животным экскурсии не нужны”, “Узпакойтесь. Приехали на недельку, повозмущались ценам и уехали. А мы тут круглый год с этими ценами живём”, “Случилось то, что наконец желание доблестного любителя айфонов, которое он нам высказал в Феодосии, исполнилось — денег нет, реально у людей денег нет. Мы стали ужиматься в тратах, экономика падает, как домино”, “От санкций нам только лучше”, “Они (прим — туристы) не отмороженные, просто они подумали, что в сказку попали, а сказка давно закончилась. Это полная жопа”

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9. Загар за колючей проволокой: прочтите о том, что ожидает украинского туриста, который, наплевав на войну, оккупацию и риск для жизни, здоровья и свободы, поедет отдыхать на захваченный полуостров

10. Большее всего меня бесит, когда россияне говорят: “это политики нас рассорили”… и глазки бегают.

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11. Если часто смотреть раша-ТВ, то получится, что россия — это маленькая страна, окруженная со всех сторон Украиной.

P.S. “Забирали пятилетнего сына из детского сада. По дороге домой ребенок начал рассказывать про россию и путина. Оказывается, в садике проводили что-то вроде “урока патриотизма”. На доске разместили фотографии путина, флага россии и “дядей в форме”, которые “спасли нас от Украины”… Наш старший уже в относительной безопасности и знает, что его Родина и место жительства — Украина, а вот с младшим предстоит в очередной раз аккуратно провести настоящий урок патриотизма. Никогда не думал, что буду жить в такое время… Кстати, у младшего в садике половина персонала и детей — понаехавшие. Крым удручает”.

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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Родионов Александр
Родионов Александр
а-хах :-) опять скавчання- а где про завершение укладки рельсов на Крымском мосту? :-) а, каКжется понял- этот рагуль до сих пор полагает, что никакого моста нэт, потому и никакого завершения очередного этапа стройки не маэ :-) кумедний рагуль- сборщик бабкиных побасенок на скамейке у подъезда :-) впрочем, адепт украиньства таким и должен быть- брехливым, кумедным и визгливым :-)
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Не надоело еще выступать в роли "брошенной жены", убогие?
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