Коронавірус в Україні не відступає, кількість хворих знову зросла: статистика МОЗ на 26 травня

Станом на вівторок, 26 травня, в Україні офіційно підтверджено 21 584 випадки коронавірусної інфекції. З них 339 було виявлено за минулу добу.

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Водночас відомо, що від COVID-19 в країні померли 644 людини (+21 за добу), а 7575 пацієнтів (+341) повністю побороли хворобу. Такі дані оприлюднені на сайті Кабміну і Центру громадського здоров'я, а також були озвучені під час брифінгу МОЗ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Коронавірус в Україні не вщухає

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 910 випадків;

Волинська область – 805 випадків;

Дніпропетровська область – 895 випадків;

Донецька область – 155 випадків;

Житомирська область – 647 випадків;

Закарпатська область – 1092 випадки;

Запорізька область – 416 випадків;

Івано-Франківська область – 1306 випадків;

Кіровоградська область – 482 випадки;

м. Київ – 2710 випадків;

Київська область – 1458 випадків;

Львівська область – 1405 випадків;

Луганська область – 44 випадки;

Миколаївська область – 281 випадок;

Одеська область – 842 випадки;

Полтавська область – 267 випадків;

Рівненська область – 1475 випадків;

Сумська область – 166 випадків;

Тернопільська область – 1124 випадки;

Харківська область – 930 випадків;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 370 випадків;

Чернівецька область – 3101 випадок;

Черкаська область – 392 випадки;

Чернігівська область – 134 випадки.

Хоча дані щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя в статистиці зазвичай відсутні.

Скриншот covid19.gov.ua

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.

Зауважимо також: під час брифінгу МОЗ 26 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про те, що повноцінне відкриття закладів громадського харчування в Україні поки неможливе через карантинні обмеження. Втім уже з 10 червня можна буде говорити про таке послаблення.

Тоді як запуск роботи дитячих літніх таборів і санаторіїв в Україні, за його словами, стане можливим тільки на останньому етапі виходу країни з карантину через коронавірус.

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні вдасться уникнути другої хвилі захворюваності на коронавірус, настання якої експерти прогнозують на осінь, у разі масової вакцинації населення. Або тоді, коли вірус сам втратить силу.

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