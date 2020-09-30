Кривонос пояснив ажіотаж у Росії через конвертоплани НАТО над Україною
Заступник секретаря РНБО назвав головний успіх навчань "Об'єднані зусилля"
Він пояснив, чим Osprey небезпечні для Росії
Генерал уважає, що реакція Москви на повітряні маневри американців і ЗСУ – демонстрація страху окупантів
Поява американських конвертопланів Osprey в українському небі стала серйозним сигналом для росіян про те, що Україна не залишиться одна в боротьбі з агресором.
Таку думку озвучив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв'ю "Фактам". За його словами, саме проведення спільних навчань ЗСУ і НАТО "Об'єднані зусилля – 2020" стало найкращою демонстрацією того, що наша країна має міцну підтримку партнерів.
"Звичайно, з першого разу не все, можливо, пройшло ідеально. Утім, представники НАТО кажуть, що, на їхню думку, зроблено великий практичний крок для подальшої взаємодії. Ми ж уважаємо, що отримали величезну підтримку як на військовому, так і на політичному рівнях. І – головне! – сигнал про те, що не залишимося сам на сам із ворогом", – наголосив Кривонос.
За його словами, мета міжнародних навчань була аж ніяк не розлютити країну-окупанта, а лише показати, що надійні та сильні союзники завжди допоможуть Україні.
"Чому росіяни так психують? Тому що бойовий радіус цього літака (Osprey. – Ред.) – 700 кілометрів, практична дальність польоту без дозаправлення – 2200 кілометрів. Це реально серйозно напружує наших агресивних сусідів", – пояснив заступник секретаря РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у межах багатонаціональних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020" в Україну прибула авіація НАТО.
Зокрема, конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules було помічено у Вінниці.
Крім того, Bell V-22 Osprey приземлилися й на аеродромі під Львовом.
А 20 вересня конвертоплани Osprey помітили на Житомирщині.
23 вересня важка американська авіація – конвертоплани Ospray – пролетіла над Києвом.
Нагадаємо, що конвертоплани Osprey є гібридом літака й вертольота і не мають аналогів у світі.
Нині зазначена машина перебуває на озброєнні Корпусу морської піхоти США й американських Сил спеціальних операцій.
На російському пропагандистському телебаченні присвятили цілий сюжет прибуттю в Україну авіації НАТО.