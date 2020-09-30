Кривонос пояснив ажіотаж у Росії через конвертоплани НАТО над Україною

Поява американських конвертопланів Osprey в українському небі стала серйозним сигналом для росіян про те, що Україна не залишиться одна в боротьбі з агресором.

Таку думку озвучив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв'ю "Фактам". За його словами, саме проведення спільних навчань ЗСУ і НАТО "Об'єднані зусилля – 2020" стало найкращою демонстрацією того, що наша країна має міцну підтримку партнерів.

"Звичайно, з першого разу не все, можливо, пройшло ідеально. Утім, представники НАТО кажуть, що, на їхню думку, зроблено великий практичний крок для подальшої взаємодії. Ми ж уважаємо, що отримали величезну підтримку як на військовому, так і на політичному рівнях. І – головне! – сигнал про те, що не залишимося сам на сам із ворогом", – наголосив Кривонос.

За його словами, мета міжнародних навчань була аж ніяк не розлютити країну-окупанта, а лише показати, що надійні та сильні союзники завжди допоможуть Україні.

"Чому росіяни так психують? Тому що бойовий радіус цього літака (Osprey. – Ред.) – 700 кілометрів, практична дальність польоту без дозаправлення – 2200 кілометрів. Це реально серйозно напружує наших агресивних сусідів", – пояснив заступник секретаря РНБО.

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