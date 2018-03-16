Кривдили і били: дитина втікла з дому через знущання в школі

У Хмельницькій області школяр Рома Рута втік з дому через знущання однолітків, в які не вірили батьки.

Після уроків 10-річний хлопчик вийшов на трасу, пройшов близько 10 кілометрів, поки його не підібрав небайдужий водій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопчик був відмінником у школі-гімназії, коли сім'я переїхала з села в районний центр. Тим часом, відносини з однолітками були жахливими. Над ним знущалися і били.

"Я просто в школу не хотів йти, мене там кривдили дуже. Хлопці, дівчата - вважали себе крутими", - розповів Рома.

12 березня хлопчик завів до школи молодшу сестру, а сам відправився по трасі в село, в якому жив раніше.

"Насторожило, що дитина маленька йде сама по трасі з рюкзаком. Я почав його розпитувати. У нього телефон був, але сімки не було, мами на телефоні у нього не було, і я подзвонив "102", - розповів водій Сергій Данилюк, який зупинився на трасі.

Він сам відвіз школяра у поліцію, куди після цього викликали батьків.

"У мене шок. Я була впевнена, що дитина пішла в школу, не сварилися, ще мене поцілував. Я вдячна шоферу дуже", - заявила мама Роми Валентина Лапчаста.

Вона знала про ситуацію в школі, розповідала про це класному керівнику, але думала, що все не настільки серйозно. Вона думала, що син не встиг адаптуватися.

"У класі у нас 20 хлопчиків і 5 дівчаток. За ці місяці ні з одним з хлопчиків цей Рома не подружився чомусь. Я вважаю, що хлопчик просто нудьгує по тих місцях, де він навчався. Там була сільська школа. Він там був лідером", - заявила директор навчального закладу Лілія Лаган.

Класний керівник Наталія Сагайдюк, тим часом, розповіла, що мати хлопчика не назвала дітей, які його ображали.

Самі однокласники підтвердили, що над Ромою знущалися і били його ні за що.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в селі Старі Безрадичі побили дітей в Будинку культури.