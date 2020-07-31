Критична ситуація з COVID-19 буде в жовтні, карантин триватиме весь 2021 рік, – епідеміологиня

Коронавірус не буде, найімовірніше, сезонним захворюванням, а відступить лише після появи колективного імунітету або вакцини. Україну ж восени чекає загострення ситуації з COVID-19, найкритичніше буде в жовтні.

Лікар-інфекціоніст, колишній очільник Центру громадського здоров’я України Володимир Курпіта в ефірі телеканалу Obozrevatel TV поділився прогнозами щодо тривалості карантину, назвав проблеми, з якими стикаються науковці у вивченні нового вірусу, а також пояснив, чому контактних осіб не варто тестувати раніше ніж 14 днів після контакту.

– Якщо вже ВООЗ скликає надзвичайний комітет через пандемію, про що це свідчить? Чи може карантин тривати кілька років чи десятки років?

– Насправді у 2020 році ми вперше стикнулися з новим вірусом. Через це багато речей ми здійснюємо без достатньої історії або навичок. Учені роблять якісь висновки, але все досить швидко змінюється. Цій інфекції всього лише сім місяців.

Я би хотів нагадати, що ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я ще 30 січня. І відтоді періодично скликає надзвичайний комітет.

Чому проблема виникла саме зараз? Тому що насправді були дуже великі сподівання, що вірус набуде ознак сезонного захворювання, як це відбувається з грипом чи іншими респіраторними захворюваннями. Але приклади, які зараз є і в Північній, і в Південній півкулях, говорять про те, що вірус, напевно, не буде сезонним захворюванням.

Він буде постійно присутній у суспільстві доти, доки ми не перехворіємо досить, аби сформувати колективний імунітет, або доки не буде створено вакцину.

Щодо тривалості карантину – поки що найоптимістичніші прогнози епідеміологів говорять про те, що, мабуть, варто розраховувати на весь 2021 рік, оскільки за цей час ані значна кількість населення не перехворіє, ані не буде вакцини у великому доступі.

Тому готуємося до адаптивного карантину, який зараз запроваджується урядом, протягом тривалого часу.

– Потрібно чекати щонайменше півтора року з цього часу?

– Так. Але при цьому ми також бачимо, що ті жорсткі вимоги до дотримання карантину, які було запроваджено, наприклад, у березні, зараз пом’якшилися. Дозволено працювати підприємствам і закладам громадського харчування.

Єдине, що потрібно, – здійснювати постійний моніторинг ситуації. Якщо в якійсь із областей, у районі або місті буде погіршення епідемічної ситуації, тоді, можливо, в цьому регіоні локально можна буде посилити певні заходи.

На 1 вересня може погіршитися епідемічна ситуація в південних регіонах України

– Це так звані зони, про які вже говорили і в Кабміні – червона, жовта, зелена, так? До речі, як думаєте, станом на 1 вересня хто опиниться в зеленій зоні, чиї діти підуть до школи, а хто залишиться в жовтій чи червоній і діти навчатимуться онлайн?

– Дуже невдячна справа зараз робити будь-які прогнози на такий тривалий період, оскільки ситуація змінюється досить динамічно. Усе залежатиме від дуже багатьох чинників.

Я думаю, на 1 вересня ситуація залишиться приблизно такою, як і є. Можливо, трішки погіршиться епідемічна ситуація в південних регіонах України, оскільки традиційно в серпні місяці люди можуть поїхати туди відпочивати.

Але найбільш критичну ситуацію можна очікувати десь на другий-третій тиждень жовтня, коли в Україні традиційно починається сезон гострих респіраторних захворювань.

І, безперечно, місто Київ завжди є в зоні небезпеки у зв’язку з тим, що це місто-мільйонник, куди приїжджає велика кількість людей як ізсередини країни, так і ззовні. Це місто, яке має величезну мережу різних закладів і транспорту, де, власне, і відбувається передавання вірусу.

– Щодо передавання. Чи потрібно дещо переглянути нормативи МОЗу, щоб обмежити поширення вірусу? Адже зараз після виявлення коронавірусу в одного з рідних повторні тести для його родичів проводять через тиждень, можливо через два, але не відразу. Весь цей час люди контактують з іншими.

– Справді, виявлення контактних осіб є одним із пріоритетних завдань, яке ставлять перед собою епідеміологи. Але точної відповіді на запитання, чи варто всіх тестувати буквально наступного дня чи все ж таки варто забезпечувати певний елемент ізоляції, немає. Учені дотепер дискутують.

Контактних осіб не варто тестувати раніше ніж через 14 днів після контакту

Чому це відбувається? Власне, сам інкубаційний період COVID-19 – із моменту потрапляння вірусу до моменту, коли вірус починає виділятися в зовнішнє середовище, – не відбувається за яких дві-три години. Для цього потрібно декілька днів, зазвичай 3-5, якщо людина все ж таки захворіла.

Але реалізація цього процесу не відбувається стовідсотково. У середньому в колі оточення може захворіти близько 13% із тих, з ким потенційно хворий контактував.

Через це проводити масове тестування, мабуть, економічно недоцільно. Варто все ж таки використовувати ті рекомендації, які зараз давало МОЗ щодо необхідності ізоляції, якщо вам повідомляють, що ви мали контакт.

Після цього протягом 14 днів відбувається спостереження. Якщо людина не захворіла, то і проводити тестування особливого сенсу немає, тому що з великою ймовірністю тест буде негативний.