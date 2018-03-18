Україна зробила драматичну помилку - Джемілєв

Про міжнародну підтримку кримських татар, національно-територіальну автономію в Криму, референдум і плани щодо деокупації півострова – у другій частині інтерв'ю "Обозревателя" з народним депутатом від Блоку Петра Порошенка Мустафою Джемілєвим. Також читайте першу частину нашої бесіди.

- Наприкінці січня в Європарламенті відбулася конференція "4 роки окупації – шляхи підтримки Криму та кримських татар", де обговорювалася ситуація в окупованому Криму, що далі буде з Кримом й які дії міжнародного співтовариства будуть сприяти деокупації півострова. Які результати?

- Ця конференція була організована низкою провідних фракцій Європарламенту, включаючи найбільшу "Європейської народної партії", "зелених", "Альянс лібералів і демократів", за участю організацій "Crimea SOS" і "Міжнародного партнерства з прав людини".

Основними темами конференції були стан з правами людини в окупованому Криму, але порушувалося також питання про необхідність створення якоїсь міжнародної платформи для переговорів щодо деокупації Криму.

Брали участь в роботі конференції також недавно звільнені з ув'язнення заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, який звернувся до європейських країн із закликом бойкотувати проведення в червні-липні цього року в Росії всесвітніх змагань з футболу.

Вражаючим був виступ депутата Європарламенту від Чехії Яромира Щетини, який приніс офіційні вибачення перед Україною і кримськими татарами за висловлювання свого президента Мілоша Земана про необхідність примиритися з окупацією Криму.

Завершилася конференція демонстрацією забороненого в Росії фільму "Мустафа".

- Яку підтримку отримують кримські татари від Туреччини?

- Не дивлячись на досить інтенсивні і масштабні економічні зв'язки Туреччини з Росією – товарообіг близько 40 мільярдів доларів, багатомільярдні спільні проекти, значну залежність від поставок російського природного газу – Анкара на міжнародній арені досить твердо виступає за відновлення територіальної цілісності Україна і звільнення Криму від окупації.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зіграв вирішальну роль у звільненні Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза у жовтні минулого року.

Разом з тим, Туреччина не приєдналася до санкцій західних країн проти агресора, але, наприклад, забороняє турецьким судам заходити в порти Криму і відмовляється обслуговувати будь-які кораблі, які заходять в кримські порти, хоча час від часу фіксуємо турецькі торгові кораблі, що заходять в кримські порти контрабандно або під прапорами деяких острівних держав і регулярно про це доводимо до відома керівництва Туреччини для прийняття необхідний заходів.

Щодо безпосередньої допомоги Туреччини кримським татарам, можна згадати забезпечення житлом членів Меджлісу і ветеранів Національного руху кримських татар, яким заборонений в'їзд до Криму, а також офісом для Меджлісу в Києві, капітальний ремонт будівлі "Кримського будинку" в Києві. Планується фінансування будівництва 1000 квартир в материковій частині України для тимчасового житла вимушеним переселенцям із Криму, будівництво освітніх і культових будівель в місцях їх компактного проживання та ін.

За допомогою свого Агентства міжнародного розвитку (TIKA), представництво якого знаходиться в Києві, реалізується по всій території України кілька сотень малих і середніх соціальних і культурних проектів на суму, як повідомляв глава офісу, десь близько 40 мільйонів доларів. Правда, багато з цих проектів прямого відношення до кримських татар не мають, а спрямовані в цілому на культурне зближення між Туреччиною й Україною.

- Не раз звучали заяви про бажання кримських татар отримати автономію в складі України. Якщо статус буде надано, чи не буде це загрозою територіальній цілісності України, адже автономію можуть зажадати і інші нацменшин, наприклад, угорці на Закарпатті?

- Головними вимогами Національного руху кримських татар після Другої Світової війни і депортації 1944 року були повернення всього народу на свою батьківщину, відновлення всіх його прав, в тому числі відновлення національно-територіальної автономії в Криму. Так що це вимога далеко не нова.

У січні 1991 року, як відомо, в Криму був проведений референдум про відтворення Кримської АРСР. Верховна Рада України затвердила результати цього референдуму і створила Кримську АРСР, яку після здобуття Україною незалежності перейменували в Автономну Республіку Крим.

Тобто, по суті, замість реалізації права корінного народу на самовизначення в складі України відбулося юридичне закріплення результатів злочинної депортації і геноциду кримськотатарського народу в 1944 році. Це була драматична помилка України, наслідки якої дуже жорстко відгукнулися в 2014 році, значно полегшивши окупацію Криму Росією.

Зараз мова йде про виправлення цієї помилки, тобто про відновлення національно-територіальної автономії. За дорученням президента Петра Порошенка створено робочу групу з підготовки змін до главу 10 Конституції, де йдеться про Автономну Республіку Крим. Робоча комісія вже завершила свою роботу і тепер буде розгляд підготовлених поправок у Верховній Раді України. Для експертної оцінки пропонованих поправок і приведення їх у відповідність з європейськими правовими стандартами планується направити проект і до Венеціанської комісії Ради Європи.

Робота буде нелегкою, тому що серед депутатів немало людей, які і справді думають, що це може становити загрозу цілісності України, згадують в тому числі Закарпатті, угорців, румунів і т.д. Люди не зовсім розуміють, що держави розпадаються зовсім не від того, що реалізуються законні права національностей. Розпадаються навіть унітарні держави, але зовсім з інших причин.

Відновлення національно-територіальної автономії в Криму не може бути прецедентом для інших етносів в Україні, тому що мова йде про реалізацію права корінного народу. А корінними народами в Україні є тільки ті народи, які сформувалися на території цієї держави і за межами цієї держави не мають в якійсь формі своєї державності. До цієї категорії в Україні можуть бути віднесені тільки кримські татари.

Ми також впевнені в тому, що відновлення національно-територіальної автономії буде ще одним суттєвим важелем зі звільнення Криму від російської окупації.

- Як ви можете прокоментувати заяви кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак щодо проведення нового українсько-російського референдуму щодо Криму?

- Проводити референдуми в Криму чи ні – це виняткова прерогатива самої України, але ніяк не держави-окупанта. Росія може проводити референдуми про статус регіонів своєї країни, але вона вважає за краще не робити цього. Наприклад, в Чечні, яка домагалася своєї незалежності, Росія вважала за краще протягом декількох років вести кровопролитну війну, у результаті якої було вбито сотні тисяч людей, переважна більшість яких була цивільним населенням, і жодного разу в Кремлі не висловлювалася навіть думка про необхідність проведення там референдуму.

Розсудливі кандидати в президенти, якщо вони дійсно демократи і хочуть бачити Росію шанованою в світі державою, а не якимось міжнародним хуліганом, повинні були б говорити про необхідність беззастережного виведення російських військ і озброєння з окупованих українських територій, вивезення з Криму завезених всупереч Женевській конвенції 1949 року близько мільйона своїх громадян, компенсації Україні завданих збитків та притягнення до відповідальності всіх, хто винен у злочинах на території України.

Але говорити таке їм не дозволено, бо можуть посадити як мінімум за статтею 280-1 КК РФ (посягання на територіальну цілісність РФ) на 5 років. Ось і лепечуть про якийсь новий "референдумі" в умовах окупації.

- І під кінець, які подальші кроки будете приймати ви і ваші соратники по поверненню Криму? Які є плани?

- Звільнити Крим від окупації одні кримські татари, звичайно ж, не зможуть. Не те співвідношення сил. Але вони, безумовно, внесуть в цю справу свій вагомий внесок. Це так само як не кримські татари розвалили СРСР і комуністичну систему, але вони внесли свій вагомий внесок, причому набагато вагоміший, ніж пропорційний до своєї чисельності.

Стратегія звільнення Криму в залежності від обставин, звичайно, може змінюватися, але зараз і західні країни, і Україна, в тому числі і Меджліс кримськотатарського народу, вважають за необхідне звільняти окуповані території виключно без кровопролиття політико-правовими і дипломатичними методами. Для того, щоб ці методи дали плідні результати дуже важливо максимально посилити економічні та політичні санкції проти країни-агресора і змусити його сісти за стіл переговорів.

Зміцнення обороноздатності України, зміцнення стабільності, яку дуже намагається розхитати наш сусід, прийняття та реалізація всіх євроінтеграційних реформ, ефективна протидія в світі брехливій російській пропаганді, ефективна підтримка співвітчизників на окупованих територіях, допомога у звільненні громадян, що зазнали репресій з боку окупантів – всі ці заходи є істотними елементами в справі звільнення Криму. У цих напрямках ми і намагаємося щось робити в міру своїх можливостей.