"Кримнаш" і "русский мір": в Україні заборонили ввозити книги з Росії

Держкомітет з питань телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в Україну трьох книг, виготовлених на території держави-агресора.

Відмову ТОВ "Якаб ТРЕЙД" і ТОВ "Форс Україна" підписав глава Держкомтелерадіо Олег Наливайко, передає прес-служба відомства.

Відмова надано на підставі негативного висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.

Експерти вважають, що книги Сергія Васильєва "На разломе двух времен" (видавець ООО "Альпина Паблішер", Москва), Тіма Скоренко "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II" (видавець ТОВ "Альпіна нон-фікшн", Москва) і Олексія Волкова "Шаги Командора" (видавець ТОВ "Видавництво "Е", Москва) містять матеріали, "що пропагують державу-агресора, імперські геополітичні доктрини, які передбачають об’єднання народів навколо держави-агресора, її державної мови, культури, панівної релігійної конфесії".

Так, уродженець Горлівки, екс-глава ради директорів "Рамблера" Васильєв в своїх нотатках зневажливо пише про державний суверенітет України та українську символіку, називаючи Україну другим сортом.

Книга Волкова "Шаги Командора", в якій описуються події XVII, написана в 2018 році. Твір просякнутий ідеями "русского міра" і стилістикою путінських пропагандистів: Україна "бандерівська", Чорне море внутрішнє, оскільки "Кримнаш", татари "не той народ, з яким треба домовлятися", а євреям взагалі в'їзд в Росію заборонений і т.п.

У книзі Сидоренка спостерігається спроба фальсифікації української історії. Автор називає Софійський собор у Києві старою російською будівлею, до російських винахідників відносить авіатора Ігоря Сікорського і винахідника бджолиного вулика Петра Прокоповича. Крім того, автор стверджує, що саме зовнішня війна стимулює наукове мислення, а внутрішні соціально-політичні зміни гальмують прогрес.

У той же час, в Держкомтелерадіо зазначають, що також є позитивні відгуки про книгу. Зокрема, такі рецензії на книги Т. Скоренка і С. Васильєва написав доцент Кропивницького інституту Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" В. Шумейко, а книгу "Шаги Командора" позитивно оцінив професор політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олександр Дем'янчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбас привезуть понад 1000 україномовних науково-популярних книг для дітей.