Крим засихає: у Кабміні заявили про неминучу катастрофу

Анексований Росією Крим, який жив за рахунок води, що надходить з материкової України, повністю засихає, і зупинити цей процес окупантам не вдасться.

"Ми ведемо моніторинг за допомогою супутників, які знімають територію Криму. На сьогодні більш ніж 70% раніше нормальної рослинності повністю висихає. Перекладаючи зрозумілою мовою, степовий Крим, який жив за рахунок води, що ішла з України, повністю засихає, це правда", – сказав у коментарі OBOZREVATEL заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак.

На питання, чи були звернення від російської сторони щодо відновлення подачі води на півострів з України, заступник міністра відповів негативно, при цьому зазначивши, що згідно з усіма міжнародними конвенціями, забезпечення окупованих територій, включно з питною водою, є обов'язком РФ.

За словами Гримчака, є кілька умов, за яких Україна погодиться відновити постачання води до Криму.

"Необхідні умови – виведення військ та звільнення Криму. А ще відшкодування збитків", – заявив він.

Щодо можливості окупантів самим вирішити проблему з посухою на півострові, Гримчак запевнив, що це майже неможливо через вартість цих методів.

"Так, можна возити воду дирижаблями. Теоретично можливо користуватися система опріснення води, але це дуже дорого, адже і сама система, і її обслуговування потребують багато витрат. Наскільки я знаю, на сьогодні вони навіть не розглядають таку можливість", – пояснив він.

Також заступник міністра спрогнозував, скільки років потрібно буде для відновлення анексованого півострова після його доведення до засухи.

"Крим повертається до свого природного стану. У 1954 році, коли Крим був переданий Україні, знадобилося близько 10 років для того, щоб змити мінералізацію грунту і використовувати його для сільського господарства. Я думаю, що зараз не менше років піде на те, аби повернути питну воду в повному обсязі", – зазначив Гримчак.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "влада" окупованого Криму оголосила режим надзвичайної ситуації через посуху у Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Радянському районах півострова.