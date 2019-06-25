"Крим проклятий!" У мережі показали нові фото окупованого півострова

У соцмережі з'явились нові фото спустошених пляжів окупованого Росією Криму в розпал туристичного сезону.
Кадрами на сторінці в Twitter поділився блогер під ніком RoksolanaToday & Крим25%. Фото з порожніми надувними човнами в місті Щолкіно він назвав "Кримські ждуни".
Щолкіне
RoksolanaToday&Крым25%/Twitter
"Зараз туристи прокинуться і після сніданку прийдуть", "Крим проклятий", "Ще просто не сезон", – коментують користувачі.
Скріншот
Twitter / RoksolanaToday & Крим25%
Скріншот
Twitter / RoksolanaToday & Крим25%
На кадрах з курорту Новий світ теж практично немає людей.
"Багаті туристи мають свої примхи!" – підписав фото блогер.
Скріншот
Twitter / RoksolanaToday & Крим25%
Скріншот
Twitter / RoksolanaToday & Крим25%
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму з'явилися нові паркани з колючим дротом на Південному березі, які обмежують місцевим жителям доступ до моря.
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