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"Крим проклятий!" У мережі показали нові фото окупованого півострова

1.6тЧитати матеріал російською

У соцмережі з'явились нові фото спустошених пляжів окупованого Росією Криму в розпал туристичного сезону.

Кадрами на сторінці в Twitter поділився блогер під ніком RoksolanaToday & Крим25%. Фото з порожніми надувними човнами в місті Щолкіно він назвав "Кримські ждуни".

Щолкіне

Щолкіне

RoksolanaToday&Крым25%/Twitter

Новини
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"Зараз туристи прокинуться і після сніданку прийдуть", "Крим проклятий", "Ще просто не сезон", – коментують користувачі.

Скріншот

Скріншот

Twitter / RoksolanaToday & Крим25%

Скріншот

Скріншот

Twitter / RoksolanaToday & Крим25%

На кадрах з курорту Новий світ теж практично немає людей.

"Багаті туристи мають свої примхи!" – підписав фото блогер.

Скріншот

Скріншот

Twitter / RoksolanaToday & Крим25%

Скріншот

Скріншот

Twitter / RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму з'явилися нові паркани з колючим дротом на Південному березі, які обмежують місцевим жителям доступ до моря.

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Місце
Україна
Тег
Крим
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Бред какой-то! Вы пробовали купить путевку туда? Всё заполнено, послушавшиеся укропропаганду и решившие купить горящие туры пролетели. Чартеры в Крым раскупаются как горячие пирожки. Хотя непонятно почему - сервис там не улучшился со брежневских времен, с чистотой моря точно такие же проблемы, как в 80-х, а цены задраны очень высоко. Дешевле на Кипр....
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Нацбанк Грузии снизил официальный курс лари до исторического минимума — 2,8333 за доллар. Падение курса произошло в преддверии вступления в силу запрета на пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией
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