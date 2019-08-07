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"Кремлівський гонець": до Зеленського приїхав російський журналіст

2.5т Читати матеріал російською

Головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вдруге за місяць прибув в Україну.

Цього разу він сподівається на інтерв'ю з президентом країни Володимиром Зеленським. Про це повідомляє "КП в Україні".

"Оскільки я людина несистемна і безладна, то приїжджаю до Києва, насамперед, зустрічатися з друзями. Під час попереднього приїзду я дійсно привіз лист мами Кирила Вишинського і передав його до Офісу президента України, а також зустрівся з ним у в'язниці. Зараз я, звичайно, поцікавлюся, що далі з Кирилом і що передати його мамі. Водночас повторю: у мене багато друзів, яких я не бачив давно", – розповів він.

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Також Венедиктов пояснив, чому до останнього часу п'ять років не був в Україні.

"Я не їздив давно, оскільки не хотів провокувати нікого на домисли, які і тут, і там гуляють без кінця: що я кремлівський гонець – держдепівський або мосадівський. Я без доручень і повноважень їжджу сам по собі. Допомагаю там, де можу, і не заважаю там, де не можу. Мені цікава нова владна команда, і я розраховую познайомитися з ними та попросити інтерв'ю, зокрема й у нового президента", – зазначив він.

Венедиктов також підкреслив, що у нього не виникає проблем із перетином українського кордону.

Олексій Венедиктов у Києві

Олексій Венедиктов у Києві

Twitter Венедиктова

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього Венедиктов привозив особистий лист мами Кирила Вишинського Лариси Зеленському.

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Особа
Олексій Венедиктов
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
а вдруг он пропагандист? исковеркает слова президента. может прислушаться к словам фейгина: закрыть все сми в украине кроме провластных и отменить все партии
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филипп филипыч
филипп филипыч
Антошин Денис, да вроде эхо москвы не такой уж и оппозиционный канал. хотя фиг знает..
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Антошин Денис
Антошин Денис
филипп филипыч, А он пропагандист. Только не кремлёвский, а госдеповский. Но таким пропагандистам граница Украины открыта. Если госдеповская дама руководит Минздравом, то и ему можно приезжать... Хотя бы
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