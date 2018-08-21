"Л/ДНР" перенесли фейковые выборы на неопределенный срок, пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле и в окружении террористов, отмечая, что официальное решение уже согласовано с Москвой и будет объявлено позже. - Ред

Данный сигнал, который поступил через средства массовой информации, является положительным для Украины. Он говорит о том, что лица, которые принимают решения, делают все возможное, чтобы решить вопрос не военным путем, а с помощью Минских соглашений, но на своих условиях. Поэтому задача военно-политического руководства Украины через международное сообщество делать все возможное, чтобы начать реализовывать Минские соглашения в той последовательности, в которой они записаны, а не в той интерпретации, которую дает Кремль.

Второй тезис. Если бы они проводили выборы осенью, как они запланировали, то это было бы направлено на обострение ситуации, на разрастание конфликта и эскалации напряженности.

В свою очередь Кремль принципиально не идет на попятную. И он будет добиваться того, чтобы Украина и международное сообщество приняло его условия. Но Кремль дает таким способом сигналы о том, что мы некоторые вопросы можем обсуждать. Например, вопросы по модальности выполнения Минских соглашений, по их функциональности и структуре.

Отмечу также, что эти события происходят после переговоров Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Было три часа разговора, они приняли какие-то решения и ничего не озвучили. Но после этого через СМИ появилась информация о переносе выборов в так называемых Л/ДНР. Поэтому я считаю, что Меркель попросила Путина о том, чтобы конфликт на Донбассе урегулировать, выполняя Минские соглашения.

И в-третьих. Минские соглашения будут выполняться, нравится нам или нет. И Украине надо быть к этому готовой.