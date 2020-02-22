Перший президент України Леонід Кравчук відзначився новою заявою на російському пропагандистському телебаченні. Так, він побачив зв'язок між протестами в Нових Санжарах і дозволом одностатевих шлюбів в деяких куточках світу.

Безглузду теорію він озвучив під час прямого включення відеозв'язком в студії передачі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Кравчук Скріншот відео

"Я думаю, що це непорозуміння в принципі якесь. Я не очікував від українських громадян, що вони здатні на такі нелюдські, антигуманні дії. Я був просто ошелешений... Я думаю, що щось трапилося з людством. Одним цим не можна оцінювати все. Це буде така примітивна оцінка. Я беру в цілому: сьогоднішнє життя, протистояння, боротьба, ухвалюються закони, які не відповідають гуманізму, хтось ухвалює закони, які дозволяють одружуватися людям однієї статі", – сказав Кравчук.

Після цього пропагандисти почали жартувати над першим президентом України і питати у нього, чи приймуть таку Україну в Євросоюз. Він, в свою чергу, відповів, що приймуть, якщо вона вирішить інші проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Кравчук на "Росія 1" виступив зі скандальною пропозицією переписати закон про декомунізацію, щоб врятувати пам'ятники Жукову та іншу радянську символіку в Україні.

Перед цим ажіотаж в країні-агресорці викликала заява Кравчука про зустріч Гітлера і Сталіна у Львові в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин".

Після шуму, що здійнявся, Кравчук виправдався перед російськими пропагандистами за свої слова. Він зазначив, що не володіє документально підтвердженою інформацією й лише повторив гіпотезу, яку читав у ЗМІ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!