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Майже літо: Гідрометцентр уточнив погоду в Україні в день виборів

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У день президентських виборів, які пройдуть 31 березня, на українців чекає майже літня погода. У деяких регіонах країни потеплішає до +17 градусів.

Про це в ефірі ObozTV розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, дощів не передбачається.

"Синоптики Укргідрометцентру зробили все можливе, щоб у день виборів була просто майже літня погода. На всій території України буде сонячно, без опадів. Максимальна температура становитиме від 12 градусів на Сході до 17 градусів в інших регіонах. Вже кращої погоди не придумаєш у день виборів президента", – сказав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні загалом різке потепління прогнозують ближче до середини квітня. В цілому весна цього року буде дуже теплою, практично без опадів у квітні, але з дощами у травні. Температура повітря почне підніматися вже з 10 квітня. Похолодання прогнозують після 20 травня. Будуть дощі і шквальний вітер.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПрогноз погоди
Особа
Микола Кульбіда
Місце
Україна
Теги
погодавибори в УкраїніВыборы ПрезидентаВыборы 2019
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