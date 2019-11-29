"Найкращий президент, але є претензії": Соколова несподівано виступила за Порошенка

Відома українська журналістка Яніна Соколова назвала Петра Порошенка найкращим президентом України, втім все ж зазначила, що має до нього кілька зауважень.

Про це вона розповіла у інтерв’ю УП. Вона назвала п’ять претензій до Порошенка, викоренивши які, він міг би і далі бути біля керма України.

Перша – це оточення Порошенка, яке Соколова вважає непрофесійним. Друге – бізнеспартнери, яких, на її переконання, не має бути у глави держави, адже це пляма на репутації. Третє – бізнес, у тому числі і медіабізнес.

Яніна Соколова назвала Порошенка кращим президентом

"Четверте - Медведчук, я можу це узагальнено сказати, тобто легалізація проросійських сил.

Ну і п'яте – він так і не зрозумів, мені здається, ще до кінця своїх помилок на фінальному етапі, коли вже це коштувало посади. Але при всьому цьому я можу сказати, що це найкращий президент за всю історію України", –сказала Соколова.

Також Соколова зазначила, що Порошенко, на відміну від нинішнього президента Володимира Зеленського, ніколи не "кидав" її перед домовленим інтерв’ю.

"Так, він весь час обіцяв, що прийде, називав дату, а потім щось ставалося дуже щось серйозне. Отаке, що не прикопаєшся. Дуже серйозне. Але він мені не зривав нічого. Він говорив: "23-го не зможемо. Яніно, 30-го – 100%". І так було двічі", – сказала Соколова.

Натомість заступник Зеленського Кирило Тимошенко, кілька разів відміняв уже заплановану зустріч.

"Я тобі можу показати переписку з Кирилом Тимошенком, який мені сказав: "Все. Давай на следующей неделе все организуем". Я йому: "Хорошо, ты мне скажи, какая точно дата, ми замовимо камери". Він відписує: "Хорошо, в субботу скажу". В суботу Кирило: "Ну, подожди еще чуть-чуть, мы сначала сходим к кому-то". Потім: "Ну, мы сходили к Гордону, подожди еще чуть-чуть". Я говорю: "Слухай, я вже не можу ще чуть-чуть. Коли ви конкретно прийдете?". "Ну, посмотрим". І я вже розізлилася, бо ми кожного тижня замовляли камери", – додала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яніна Соколова розповіла, що поїздка президента України Володимира Зеленського до добровольців у Золоте (Донбас), де має відбутися розведення військ, – просто шоу.

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