Краще зміцнювати державу: Волкер відреагував на переслідування Порошенка українською владою

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив президенту України Володимиру Зеленському сконцентруватись на побудові національної єдності на тлі російської агресії, а не влаштовувати політичні переслідування.

Так він прокоментував на своїй сторінці у Twitter переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка.

Курт Волкер прокоментував переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка. ВВС

"Вибір, кого переслідувати, – це політичне рішення, оскільки обвинуватити можна кожного. Кращим було б рішення – будувати національну єдність перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму, як і казав Зеленський у своєму виступі 24 серпня", – написав Волкер.

With everyone guilty of something, the choice of whom to prosecute is a political decision. A better decision: build national unity in face of #Russian aggression in #Donbas and #Crimea, as Zelenskyy said in Aug 24 speech. #Ukraine @AmbDanFried @cepa https://t.co/MuFxi2tAWQ — Kurt Volker (@kvolker) June 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Європарламенті також закликали адміністрацію Володимира Зеленського припинити політичні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

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