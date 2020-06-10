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10 червня • оновлено в 20:06
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Краще зміцнювати державу: Волкер відреагував на переслідування Порошенка українською владою

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Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив президенту України Володимиру Зеленському сконцентруватись на побудові національної єдності на тлі російської агресії, а не влаштовувати політичні переслідування.

Так він прокоментував на своїй сторінці у Twitter переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка.

Курт Волкер прокоментував переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка.

Курт Волкер прокоментував переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка.

ВВС

"Вибір, кого переслідувати, – це політичне рішення, оскільки обвинуватити можна кожного. Кращим було б рішення – будувати національну єдність перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму, як і казав Зеленський у своєму виступі 24 серпня", – написав Волкер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Європарламенті також закликали адміністрацію Володимира Зеленського припинити політичні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Володимир Зеленський Курт Волкер Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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