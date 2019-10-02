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2 жовтня • оновлено в 23:14
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"Краще б назавжди заткнулись": українці їдко відреагували на флешмоб каналів Медведчука

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Журналісти українських телеканалів 112, ZIK і NewsOne, які входять в орбіту впливу кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, влаштували протест після позбавлення 112 ліцензії.

Вони вийшли в ефір із закритими скотчем і чорними стрічками ротами (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Журналісти в такий спосіб поскаржилися нібито на "утиски свободи слова в Україні".

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Канали Медведчука закрили роти журналістам

Канали Медведчука закрили роти журналістам

Скріншот з відео

Канали Медведчука закрили роти журналістам

Канали Медведчука закрили роти журналістам

Скріншот з відео

Канали Медведчука закрили роти журналістам

Канали Медведчука закрили роти журналістам

Скріншот з відео

Мережа бурхливо відреагувала на такий флешмоб.

"Так би давно! Пропагандистам Московії не тільки рот закривати, а за гратами закривати треба!", "Краще б назавжди заткнулися", "Нехай так і живуть. Ефір чистішим стане", "Хто б іще Медведчуку закрив", "Їм дуже личить! Нехай не знімають", – написали користувачі соцмережі.

"Заткніться назавжди": українці висміяли флешмоб ТВ Медведчука
"Заткніться назавжди": українці висміяли флешмоб ТВ Медведчука
"Заткніться назавжди": українці висміяли флешмоб ТВ Медведчука
"Заткніться назавжди": українці висміяли флешмоб ТВ Медведчука
"Заткніться назавжди": українці висміяли флешмоб ТВ Медведчука

Відреагував на флешмоб їдкою фотожабою і український політолог Олексій Голобуцький.

"Заткніться назавжди": українці висміяли флешмоб ТВ Медведчука

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні можуть припинити діяльність трьох телеканалів – "112 Україна", ZIK и NewsOne, які належать Тарасу Козаку, що є соратником лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Відзначимо, що всі три українські телеканали почали направляти скарги в іноземні посольства, де скаржаться на обмеження свободи слова. Звернення від ЗМІ уже передані в посольства Німеччини, Франції, а також у представництво Європейського Союзу.

Примітно, що п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що реальним власником українських телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne є президент Росії Володимир Путін.

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Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін Олексій Голобуцький
Місце
Україна
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Нечаев Михаил
Нечаев Михаил
Рты,которые заклеены,хуже,чем жопы!Пока будут закрыты не смогут гадить!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина самая нелепая и страшная страна в Европе как минимум. Полный абзац.
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Руденко Вован
Руденко Вован
Кристина Стефанова, чужакам и предателям не беспокоится.
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