"Країна-злодій": в Росії школярам видали грамоти з гербом України. Відеофакт

У російському Уссурійську школярам видали грамоти з українським гербом.

Управління освіти і молодіжної політики Приморського краю РФ почало перевірку після того, як в соцмережах було опубліковано відповідне відео, пише РІА Новини.

Автор ролика, який розійшовся по мережі, показує грамоту, видану в школі №30 Уссурійська.

"Перевірка йде. Сьогодні проходять іспити, і ми смикати (керівництво школи) не будемо. Але директор школи обов'язково з'ясує, де купили грамоти", - повідомив представник управління.

Відзначимо, що це далеко не перший казус з українськими бланками в Росії.

Так, в 2016 році в одній зі шкіл Біробіджана в Єврейській автономній області Росії учасникам олімпіади вручили грамоти з українською символікою.

До цього подібний випадок стався в одному з дитячих садів Алтайського краю Росії.