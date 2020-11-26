Сьогодні пішов у вічність мій близький друг.

Коронавірус.

На минулому тижні померло декілька людей, яких я знав особисто.

А на позаминулому Господь забрав людину, яка змінила моє відношення до багатьох речей.

Кожного дня смерті...

Станом на сьогоднішній ранок від Covid-19 в Україні померло 11 тис 717 людей. З них 225 померло тільки за вчора. Ті, чиє життя могло би продовжуватися.

За вчора ще у 15 тис 331 людини виявили Covid-19...

Скільки ми маємо ще чекати на реакцію?

Хіба можна легенькими натяками на напівміри боротися з вірусом? Хіба хвороба не передається вдень і по робочим дням, а виходить "на промисел" після 22.00 і вихідними, при цьому обходячи метро, базари та площі, навідуючись у ресторани, спортзали та торгові центри?

Тільки жорстим локдауном ми зможемо реально запобігти поширенню хвороби.

Чи витримає економіка? Це буде точно легше зробити, заходячи в обмеження планово і керовано, ніж тоді, коли пандемія почне знищувати все живе і треба буде наздоганяти втрачений дорогоцінний час. Тільки померлих у другому варіанті буде в рази більше.

Чи витримають суб'єкти господарювання, малий бізнес і незахищені верстви населення? Якщо буде чітка компенсація від держави - обов'язково витримає.

2-3 тижні повного локдауна зможуть розірвати ланцюжок поширення хвороби.

Попереду новорічні і різдвяні свята. Тоді мало реально вмовити наших співвітчизників сидіти по хатах і обмежити спілкування. Тому впроваджувати жорсткі обмеження треба вже зараз. Хоча ні. Їх треба було вводити ще раніше, а не гратися в "карантин вихідного дня".

Арсен Аваков вже озвучив свою думку з цього приводу:

"Особисто я вважаю, що необхідно вводити локдаун якомога скоріше, на 3-4 тижні, при цьому не ховатися за політичними лозунгами чи зручними формулюваннями. Бо мова йде про ризик для здоров’я українців. Як тільки будуть опрацьовані деталі та механізми системи компенсації, яку озвучив Президент, треба ввести локдаун та уникнути ситуації, коли більше 200 смертей щоденно, як зараз"

Епідеміологічна ситуація по всій країні – приблизно однакова, тому не потрібно опиратися на "зони", а вводити локдаун у всіх областях.

"Ми не можемо чекати, поки рухне медична система і маємо зупинити цей ланцюг поширення хвороби"

Це єдино-правильна позиція.

Бережіть себе. Вірус не розбирається у ваших статках чи віросповіданнях. Йому байдуже. Але він не вміє мислити, а ми вміємо. Тому обов'язково переможемо.

Здоров'я всім!

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