"Козак" Гаврилюк зізнався, що змушений працювати таксистом

Колишній народний депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк після резонансу в мережі зізнався, що працює у Києві таксистом.

Про життя після Верховної Ради він розповів у коментарі "Комсомольській правді" в четвер, 27 лютого.

"Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому", – поділився колишній нардеп.

Михайло Гаврилюк працює таксистом у Києві

Зазначимо, що галасу наробила публікація киянки Алли Желізняк, яка написала у Facebook, що замовивши таксі, побачила за кермом машини чоловіка, дуже схожого на Гаврилюка. На підтвердження своїх слів жінка показала фото.

Користувачі також погодилися з її припущеннями, написавши, що люди на фото в Раді і в таксі – одна особа, що і підтвердив Гаврилюк.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах 2019 року він спробував пройти на другий депутатський термін, балотуючись в одному з мажоритарних округів у Київській області. Вибори програв із результатом 0,56% – за нього проголосувало 512 осіб. Після програшу жартував, що стане "диванним критиком".

"Тепер я займуся однією з найлегших справ. Тому посуньтесь, диванні критики, у вашому полку поповнення. Дивлячись на кількість україноненависників, які пройшли у Раду, розумію, що критикувати буде кого", – писав Гаврилюк у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Гаврилюка знайшли триповерховий недобудований будинок у селі Нижній Березів (Косівський район, Івано-Франківська область). Колишній нардеп виправдався, що просто "вдало одружився".

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